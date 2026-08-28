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Pernambuco Fernando de Noronha proíbe temporariamente entrada de bicicletas elétricas Também estão proibidos patinetes elétricos, scooters e todos equipamentos de mobilidade individual com propulsão exclusivamente elétrica

O arquipélago de Fernando de Noronha proibiu a entrada de equipamentos elétricos de mobilidade individual, como bicicletas elétricas. A medida tem validade de 60 dias ou até a publicação de decreto que regulamente o uso desses equipamentos.

Segundo a gestão, o propósito é evitar o acúmulo de bens, resíduos tecnológicos e equipamentos abandonados no arquipélago, além de garantir uma destinação ambientalmente sustentável.

Publicada na Portaria Distrital 050/2026, de 25 de agosto, assinada pelo administrador da ilha, Virgílio Oliveira, a definição inclui bicicletas elétricas, monociclos elétricos, patinetes elétricos, skates elétricos, entre outros equipamentos de mobilidade individual autopropelidos que se enquadrem na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e não estejam sujeitos a registro, licenciamento ou emplacamento.

A Administração também considera a necessidade de preservar a segurança viária e o ecossistema natural de Fernando de Noronha. A decisão está relacionada ao princípio do desenvolvimento sustentável que rege o Distrito Estadual, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.304, de 28 de dezembro de 1995.

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