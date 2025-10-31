Fernando de Noronha recebe título internacional de "Ponto de Esperança" para a conservação marinha

A- A+

O Arquipélago de Fernando de Noronha recebeu o título internacional Hope Spot ("Ponto de Esperança"), concedido pela organização global Mission Blue, nessa quinta-feira (30), com destaque para a importância socioambiental da conservação marinha.



A titulação destaca regiões marinhas de grande relevância ecológica, cultural e científica, consideradas essenciais para a conservação dos oceanos e da biodiversidade do planeta.



Além do título, o presidente do Instituto Vida no Oceano e do Projeto Tubarões e Raias de Noronha, Fábio Borges, e a coordenadora do Projeto Tamar em Noronha, Rafaely Ventura, foram reconhecidos como os Campeões do Hope Spot (Hope Spot Champions).



A candidatura para tal reconhecimento foi conduzida pelo Núcleo de Gestão Integrada NGI do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Fernando de Noronha, junto com pesquisadores e parceiros locais.



Para participar, foram elaborados documentos com um panorama detalhado sobre a biodiversidade, a história e o contexto socioambiental de Noronha, incluindo os montes oceânicos ao redor da ilha, reconhecidos como áreas de grande importância ecológica.

"Foi um processo desafiador, com várias etapas e muita pesquisa, mas é muito gratificante chegar ao final e ver que deu tudo certo - que Noronha tem agora esse reconhecimento importante, conquistado de forma conjunta", afirmou Fábio Borges, apontando que o título amplia as possibilidades de cooperação científica e financiamento de pesquisas no arquipélago.

"Esse selo coloca Noronha no mapa de financiadores e instituições de pesquisa do mundo todo. É um reconhecimento que abre portas para parcerias com universidades brasileiras e internacionais, expandindo a possibilidade de financiamento e a realização de estudos sobre biodiversidade e conservação marinha", destacou Borges.



A instituição Mission Blue, fundada e liderada pela oceanógrafa Sylvia Earle, tem o objetivo de criar uma rede mundial de áreas marinhas importantes e reforçar a necessidade de proteção dos locais. A fundadora ressalta que Noronha é um santuário de biodiversidade, com ecossistemas em equilíbrio.

"A designação de Fernando de Noronha como Hope Spot fortalece o trabalho de cientistas, instituições públicas, organizações da sociedade civil e comunidades locais que há décadas se dedicam à preservação deste lugar especial", afirmou a Dra. Sylvia Earle, fundadora da Mission Blue.

