GESTÃO Após quase duas décadas no Imip, Fernando Figueira assume direção nacional no Ministério da Saúde Nomeação de Fernando Augusto Figueira para o cargo foi publicada na edição de terça-feira (4) do Diário Oficial do União (DOU)

O médico Fernando Augusto Figueira assumiu a diretoria do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (Dahu), no Ministério da Saúde (MS). O profissional chega ao cargo após quase 20 anos de atuação no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

A diretoria do MS é vinculada à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), que coordena a espinha dorsal do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

"O Imip nunca foi só um trabalho. É o lugar onde cresci, onde vi a missão do meu pai se transformar em legado coletivo. Onde me formei como médico, gestor, professor e, principalmente, como ser humano”, afirmou Fernando Augusto Figueira, ao citar o pai e fundador do Imip, Fernando Figueira, considerado uma das maiores expressões da medicina social no Brasil.

"Cresci vendo meu pai tratar a saúde como um direito e a medicina como um gesto de humanidade. Levo comigo essa visão em cada passo da minha trajetória", destacou.

A nomeação de Fernando Augusto Figueira para o cargo foi publicada na edição de terça-feira (4) do Diário Oficial do União (DOU).

Ao longo de sua atuação de quase duas décadas no Imip, Fernando liderou projetos assistenciais, acadêmicos e de inovação em saúde. Mais recentemente, ocupou a Superintendência de Ensino, Pesquisa e Inovação da instituição.



"Não é fácil partir, mesmo que por um tempo. Mas é justamente pelo que o Imip me ensinou que me sinto preparado. É um até logo. O Imip é parte de mim e seguirá sendo", completou o médico.





