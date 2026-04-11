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RIO Ex-PM é condenado a quase 33 anos de prisão por morte do contraventor Fernando Iggnácio Crime ocorreu em 2020 e outros acusados de serem executores irão a júri em outra data

O Conselho de Sentença do I Tribunal do Júri da Capital condenou o ex-policial militar Rodrigo da Silva das Neves à pena de 32 anos, 9 meses e 18 dias de prisão, pelo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e por emboscada), do contraventor Fernando Iggnácio, executado no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, em 2020.

"O amplo conjunto probatório revelam que Rodrigo tinha papel de destaque dentro do plano da execução, tendo em vista que restou provado que o veículo usado durante toda a execução do homicídio dirigiu-se ao condomínio residencial Vera Cruz, onde todos os executores desembarcaram, sendo este o local de residência do acusado, à época", disse o presidente do júri, juiz Thiago Portes Vieira de Souza, ao proferir a sentença.

O magistrado também destacou a relação do então policial militar com o jogo do bicho. O bicheiro Rogério Andrade, rival de Ignácio, é acusado de ser o mandante. Ele nega qualquer envolvimento.



"O acusado Rodrigo exercia a função de policial militar do estado do Rio de Janeiro da ativa, tendo por dever garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade. Mas, ao contrário, optou por, intimamente envolvido com personagens da máfia da contravenção do jogo de bicho, praticar conduta que deveria reprimir, utilizando, inclusive, de seus conhecimentos policiais adquiridos no exercício da função para efetivar o crime e garantir o êxito da empreitada", completou o juiz.

Outros dois acusados de serem executores do crime, os irmãos Pedro Emanuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro e Otto Samuel D’Onofre Andrade Silva Cordeiro, seriam julgados nesse juri. No entanto, por estratégia da defesa, decidiram dispensar seus advogados no primeiro dia de julgamento e irão responder pelos crimes em outras data. Suspeito de participar do crime, Ygor Rodrigues Santos da Cruz, foi encontrado morto em 2022.

A defesa de Rodrigo disse que não haveriam provas que vinculassem o ex-PM à morte de Ignácio.

Fernando Iggnácio foi executado no estacionamento de um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, após retornar de sua casa de praia em Angra dos Reis, na Costa Verde. Fernando Iggnácio e Rogério Andrade eram, respectivamente, genro e sobrinho do contraventor Castor de Andrade, que morreu em 1997.

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