Fernando Villavicencio: "Los lobos" negam autoria de assassinato, no Equador

A facção criminosa "Los Lobos" emitiu um comunicado na noite desta quinta-feira negando a autoria do assassinato de Fernando Villavicencio, em Quito. A quadrilha é apontada pelo observatório InSight Crime como o segundo maior grupo criminoso do Equador, com mais de 8 mil membros distribuídos nas prisões do país.

Fernando Villavicencio era candidato pelo Movimento Construye. Ele foi morto por volta das 18h20 do horário local (20h30 no horário de Brasília). Um dos suspeitos pelo crime foi morto durante tiroteio com a polícia. Outros seis foram presos.

Los Lobos publicaram um vídeo na noite desta quinta-feira para desmentir um outro que havia circulado mais cedo. Nas primeiras imagens divulgadas, supostos membros da facção criminosa apareciam reivindicando a autoria do crime. Na publicação posterior, a facção criminosa nega categoricamente a responsabilidade pelo assassinato.

"Nós, da organização Los Lobos, assumimos a responsabilidade pelos fatos ocorridos esta tarde. E vai acontecer de novo quando os corruptos não cumprirem a palavra", dizia um homem encapuzado no primeiro vídeo divulgado.



No segundo vídeo, o grupo criminoso pede para que o público "não seja enganado". "Somos o Los Lobos. Não tapamos a cara, ninguém fala por nós e cumprimos com a paz. Esclarecemos e repudiamos o assassinato do candidato presidencial, senhor Fernando Villavicencio. E deixamos claro que nunca assassinamos pessoas do governo ou civis", afirma um dos integrantes da facção.

"Esclarecemos que é totalmente falso o vídeo que circula nas redes sociais em que um grupo de pessoas aparece com o rosto coberto, com fuzis e se passando por integrantes de nossa organização. Queremos que todo o país saiba: nenhuma dessas pessoas pertence ao Los Lobos", finaliza a mensagem.

