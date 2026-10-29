A- A+

Celeridade Ferramenta que reduzirá tempo médio de tramitação de processos é lançada pelo TJPE Iniciativa terá impacto sobre atividade considerada de grande volume pelo Tribunal

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou, nesta quinta-feira (29), o Motor de Intimações Automatizadas, ferramenta que permite a expedição automática de intimações imediatamente após a assinatura de decisões judiciais.

De acordo com o Tribunal, com a nova ferramenta, a expectativa é reduzir em até 260 dias o tempo médio de tramitação dos processos judiciais, já considerando os ganhos acumulados ao longo de suas diferentes etapas.

Com a automotização, a expectativa do órgão é de que, incialmente, seja possível eliminar a espera média de 32 dias relacionada à realização manual das primeiras intimações.

O órgão destacou que, atualmente, após a assinatura de uma decisão judicial, um servidor precisa analisar o documento, identificar as providências necessárias e realizar os procedimentos para intimar as partes envolvidas.

Esse trabalho consome, em média, cinco minutos por intimação, sem considerar o tempo adicional destinado ao controle e ao acompanhamento dos prazos processuais.

Com a ferramenta, o Tribunal informou que essa etapa passa a ser executada automaticamente, nas situações previamente configuradas no sistema.

Na prática, ao assinar uma sentença, o magistrado poderá dar início imediato à comunicação das partes, sem depender da realização manual da tarefa. O mesmo procedimento será aplicado aos acórdãos e às decisões terminativas proferidas no segundo grau de jurisdição.

"Além do impacto sobre os prazos, a inovação poderá proporcionar uma economia significativa de trabalho operacional. Considerando o volume anual de intimações do TJPE e o tempo médio de cinco minutos empregado por servidor em cada procedimento, essas atividades representam cerca de 250 mil horas de trabalho por ano, sem incluir o acompanhamento posterior dos prazos", ressaltou o Tribunal em comunicado.



A iniciativa integra o +TJPE, programa de transformação digital do Judiciário pernambucano, e terá impacto sobre uma atividade considerada de grande volume pelo Tribunal, sendo responsável por cerca de 3 milhões de intimações por ano, o equivalente a 250 mil por mês.

Para o presidente do TJPE, o desembargador Francisco Bandeira de Mello, a ferramenta representa um avanço significativo na modernização do Judiciário.

"Cada uma dessas intimações leva algum tempo para chegar até o servidor e até que ele lance no sistema. Agora, com o Motor, isso vai ser instantâneo. São horas infinitas de discussões para se chegar a um diagnóstico preciso e se ter a compreensão do todo e para se construir, dentro de um sistema complexo como é o Judiciário, os caminhos que possam nos fazer avançar", destacou.

Veja também