Loja lança campanha de doação cabelo para confeccionar perucas para pessoas com câncer

Em parceria com a Casa Rosa Beleza Do Bem e o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (Gaac), a loja Ferreira Costa lança a campanha “Corte solidário”, que incentiva a doação de cabelo para confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer.



O objetivo da campanha, que acontece neste sábado (28) nas unidades da loja do Recife, Caruaru e Garanhus, é ajudar na recuperação da autoestima de pacientes em tratamento. No local, além dos cortes, serão feitas escovas nos doadores.

Os cabelos doados serão entregues a ONGs espalhadas pelo estado de Pernambuco, onde as perucas serão confeccionadas pela própria instituição.

A ação, feita na Ferreira Costa da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, tem início às 10h, indo até as 16h. Para doar e ter direito ao corte com escova, é necessário ter mechas de 30 centímetros de comprimento, no mínimo.

Além da Imbiribeira, a unidade de Nova Caruru, no Agreste, também sediará a campanha. Interessados na doação devem ter mechas de 25 centímetros de comprimento, no mínimo; assim como na ação feita em Recife. A ação de Caruaru acontecerá das 10h às 17h, e o material recolhido será levado para o Hospital Santa Áqueda, instituição parceira da campanha.

Ainda no Agreste, para quem pretende doar em Garanhuns, a ação será feita em parceria com o Hospital Santa Áqueda as 9h às 14h. Para doar e ter direito ao corte com escova, é necessário ter mechas de 25 centímetros de comprimento, no mínimo.

