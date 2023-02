A- A+

Dia do Frevo Ferreira Costa promove aulão gratuito de frevo para idosos nesta quinta-feira (9) Aulão acontece das 15h às 16h, no auditório da Ferreira Costa do bairro da Tamarineira

Em comemoração ao Dia do Frevo, celebrado nesta quinta-feira (9), o home center Ferreira Costa do bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, promove um aulão gratuito do ritmo para idosos.



A ação será realizada pela Companhia de Frevo do Recife, que estará acompanhada da Orquestra Beberibe, que tocará frevos históricos que fazem parte da vida dos recifenses.



O aulão acontece nesta quinta-feira, das 15h às 16h, no auditório da Ferreira Costa, que fica na rua Cônego Barata, nº 275, no bairro da Tamarineira.



A inscrição gratuita deve ser feita no site do Sympla.

