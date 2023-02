A- A+

colecionadores Loja na Zona Norte no Recife recebe exposição de carrinhos em miniatura de colecionadores O grupo Pernambuco Diecast realiza encontro mensais em alguns estados do Nordeste

Neste fim de semana, da loja Ferreira Costa, localizada na Tamarineira, Zona Norte do Recife, sediará o encontro de colecionadores de carrinhos em miniaturas do grupo Pernambuco Diecast.

O evento acontecerá das 12h às 19h tanto no sábado (4) quanto no domingo (5) e contará com a venda de alguns dos 3 mil modelos de miniaturas que pertencem a 15 colecionadores diferentes que estarão na exposição. Os colecionáveis estarão à venda a partir de R$ 14,99.

O grupo agrega 12 clubes de colecionadores de seis estados do Nordeste. Os perfis e focos são diferenciados, alguns colecionam por escala, sendo a 1:64 a mais comum e 1:43 como minis mais detalhados.

Mesmo dentro de cada escala, existem focos diferentes para cada colecionador. Uns colecionam por modelos, como Ferraris, Porches, Fuscas etc. Já outros, por ano ou até mesmo miniaturas temáticas de filmes e desenhos, mas a grande maioria começa colecionando carrinhos da Hot Wheels, da Marvel.

Os encontros acontecem mensalmente, em alguns estados do Nordeste, sempre no primeiro sábado do mês. Essa periodicidade acontece desde que o clube surgiu, em agosto de 2014, e já foram 69 encontros mensais ininterruptos, apenas na época da pandemia que não aconteceram.

Veja também

guerra na ucrânia Rússia acusa Ocidente de buscar sua destruição