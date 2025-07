A- A+

FESTA DO CARMO Festa do Carmo chega ao penúltimo dia nesta terça-feira (15); confira programação Missas serão celebradas de hora em hora a partir das 7h

A 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo chega às Vésperas Solenes nesta terça-feira (15), dia anterior ao dedicado à padroeira do Recife.

As missas serão celebradas de hora em hora a partir das 7h na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento.

Na basílica, as celebrações eucarísticas serão às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

E no claustro, os horários são 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

A missa das 15h na basílica será votiva a Nossa Senhora do Carmo, tendo como presidente o padre Sidiny Figueredo de Melo, pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, de Cortês, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Em seguida, às 17h, será celebrada a liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

No começo da noite, às 18h, o frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, preside as Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo.

Durante a celebração das vésperas, será apresentado o novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo. A imagem sairá em procissão, nesta quarta-feira (16), pelas ruas do Recife.

Por fim, haverá show cultural no Pátio do Carmo a partir das 19h30, com apresentação do padre Neto Feitosa.

Este ano, a festa, que já teve dezenas de missas, apresentações musicais e o tradicional novenário, trouxe como tema "Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo" e como lema "Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração".

Tanto o tema quanto o lema fazem referência ao Ano Jubilar da Igreja Católica, uma celebração que acontece a cada 25 anos. Para esta edição, o papa Francisco (1936-2025) propôs reflexões sobre a esperança.

Dia de Nossa Senhora do Carmo

As missas nesta quarta-feira (16), dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, serão celebradas de hora em hora na Basílica do Carmo, a partir das 4h, e no Claustro do Convento, a partir das 5h30. Também haverá missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo.

No fim da tarde, missa campal com o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, procissão luminosa com a imagem da padroeira e show do padre Damião Silva encerram a programação.

