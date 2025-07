A- A+

PADROEIRA DO RECIFE Festa do Carmo: último dia de programação tem missas de hora em hora, procissão e show; confira Esta quarta-feira (16) é o dia dedicado à padroeira do Recife

Chega ao fim nesta quarta-feira (16) a 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife.

Fiéis devem lotar a basílica dedicada à santa no bairro de Santo Antônio, área central da capital pernambucana, em um dia com celebração de 26 missas, procissão e show cultural.

Este ano, a festa, que já teve dezenas de missas, apresentações musicais e o tradicional novenário, trouxe como tema "Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo" e como lema "Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração".

Tanto o tema quanto o lema fazem referência ao Ano Jubilar da Igreja Católica, uma celebração que acontece a cada 25 anos. Para esta edição, o papa Francisco (1936-2025) propôs reflexões sobre a esperança.

As missas nesta quarta-feira (16) serão celebradas de hora em hora na Basílica do Carmo, a partir das 4h, e no Claustro do Convento, a partir das 5h30. Também haverá missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo.



No fim da tarde, missa campal com o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, procissão luminosa com a imagem da padroeira e show do padre Damião Silva encerram a programação.

Festa do Carmo: programação do último dia

Na basílica, as missas serão às 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

No claustro, às 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, as missas serão às 8h, 10h e 12h.

O arcebispo emérito de Maceió dom Antônio Muniz Fernandes, da ordem dos Carmelitas, preside missa festiva às 8h cantada por diversos coros do Recife, na Basílica do Carmo.

Em seguida, às 10h, a basílica terá missa solene presidida pelo bispo auxiliar de Olinda e Recife dom Josivaldo José Bezerra. O Coral do Carmo do Recife canta na celebração.

A programação do último dia da 329ª Festa do Carmo será encerrada com a missa campal presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson. A celebração acontece em frente à basílica a partir das 16h30.

Depois da missa, a procissão luminosa com a imagem de Nossa Senhora do Carmo ganha as ruas do Recife e, às 19h30, haverá show cultural no Pátio do Carmo com o padre Damião Silva.

