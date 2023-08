A- A+

DEVOÇÃO Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne fiéis no Recife Antigo a partir desta quarta (9) Festividade, que será realizada na Igreja Madre de Deus, contará com a celebração diária de missas

Reunindo fiéis e dovotos, a Festa de Nossa Senhora da Cabeça acontece a partir desta quarta-feira (9) na Igreja da Madre de Deus, localizada no bairro do Recife. Com extensa programação, a festividade deste ano contará com uma procissão e doação de alimentos para comunidades carentes.

A semana especial de comemoração tem início na quarta com a celebração da Santa Missa, que será ministrada pelo Padre Damião Silva, Pároco da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves, às 12h.

Na quinta, o momento de devoção será conduzido pelo Padre Rinaldo Pereira, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Candeias, também às 12h. A convite, a Folha de Pernambuco, representada por sua diretora administrativa Mariana Costa, estará presente na festividade e realizará a doação de alimentos.

Já na sexta, a Santa Missa será celebrada pelo Monsenhor Luciano Brito, Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, às 12h. Durante todos os dias, a Recitação do Terço Mariano acontecerá 30 minutos antes da Santa Missa. Entre os dias 09 e 11, os fiéis que comparecem à celebração também poderão receber a benção da cabeça ao final de cada missa.

No sábado (12), último dia da festa, a Santa Missa será ministrada pelo Padre Damião Silva, às 10h. Após a celebração, uma procissão em homenagem a Nossa Senhora da Cabeça percorrerá as ruas do Recife Antigo.

Incentivando o cuidado com o próximo, a Igreja da Madre de Deus receberá alimentos para a doação durante a festa. O material arrecadado será distribuído para famílias carentes da Comunidade do Pilar.

Para cada dia, um gesto concreto poderá ser realizado pelos fiéis. Na quarta, a organização receberá doações de açúcar. Enquanto na quinta e sexta, o pedido é por café solúvel e leite em pó, respectivamente. Já no sábado, as doações solicitadas são de óleo de cozinha.

