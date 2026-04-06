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Celebração Festa da Pitomba 2026 tem início e deve movimentar cerca de R$ 9 milhões; veja detalhes A celebração em homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres soma atividades religiosas com shows gratuitos

A 369ª Festa da Pitomba, uma das principais celebrações culturais e religiosas do estado, teve início nesse domingo (5) e segue até o 13 de abril, no Monte dos Guararapes, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Jaboatão dos Guararapes, a festa em homenagem à Nossa Senhora dos Prazeres deve movimentar, em 2026, aproximadamente R$ 9 milhões na economia local ao longo de todo o período festivo.

A Festa da Pitomba 2026 cumpre o papel de mobilizar geração de renda para comerciantes, ambulantes e trabalhadores da cadeia produtiva do entretenimento. A expectativa é de que mil empregos diretos sejam gerados.

O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Manoel Medeiros, considera que a celebração é fundamental para a valorização da cultura e fortalecimento da economia local.

“A Festa da Pitomba é uma das maiores expressões da nossa cultura e da nossa fé. Além de preservar uma tradição histórica do município, também movimenta a economia, gera emprego e renda para muitas famílias”, afirmou o prefeito.

Mobilidade

Para garantir um fluxo seguro no trânsito do município, a Secretaria Executiva de Mobilidade implantou um esquema especial durante a Festa da Pitomba.

Nesta segunda (6), terça (7) e quarta (8), quando acontecem atividades religiosas, serão ativados seis pontos de bloqueio viário.

Já durante as procissões e os shows da Festa da Pitomba, entre os dias 5 e 13 de abril, todos os 11 pontos de bloqueio serão ativados diariamente, no horário das 14h às 3h da manhã.

O acesso de veículos ao Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, no Monte dos Guararapes, poderá ser feito pela Rua dos Sonhos ou pela Praça das Bandeiras. Como o espaço para estacionamento é limitado, a recomendação é que os visitantes utilizem transporte público.

Cerca de 30 agentes de trânsito e transporte atuarão diariamente na operação de mobilidade durante o evento.

Segurança

A segurança durante os dias de celebração têm atuação da Guarda Civil Municipal do Jaboatão dos Guararapes com reforço da Secretaria de Defesa Social. Aproximadamente 40 guardas municipais trabalharão diariamente, totalizando aproximadamente 248 lançamentos operacionais durante o período

Além dos guardas municipais, o evento conta com equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, além de uma Delegacia Móvel instalada no local do evento.

Programação

Os shows gratuitos na edição desta edição da Festa da Pitomba são realizados no Parque Nacional Histórico dos Guararapes, com início a partir desta quinta (9).

A lista de convidados integra o projeto Pernambuco Meu País, iniciativa do Governo de Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Entre as atrações confirmadas estão Ferrugem, Pablo, Hungria Hip Hop, Psirico e Luan Estilizado. Outros artistas que fazem parte da festa são Raí Saia Rodada, Toni Garrido, Michele Andrade, André Rio, Allan Carlos e Marcelo Pernambucano, além de nomes da cena local como Gerlane Lopes, Clara Sobral, Wallace, Neto Brayner, Matheus Nocaute, Loirão e Telmo Santiago.

Celebração religiosa

A abertura da Festa da Pitomba ocorreu com a tradicional Procissão da Bandeira, saindo da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Cajueiro Seco, em direção ao santuário.

Durante toda a semana serão realizadas novenas e missas celebradas por padres e bispos convidados, abordando temas de fé, esperança e união da comunidade.

O encerramento da festa religiosa acontece no dia 13 de abril, data dedicada à Nossa Senhora dos Prazeres, com missas solenes ao longo do dia e a tradicional procissão com a imagem da santa, seguida da bênção do Santíssimo Sacramento.



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