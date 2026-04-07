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EVENTO Festa da Pitomba movimenta Jaboatão com shows de Michele Andrade, Ferrugem, Toni Garrido e mais Evento reúne atrações como Ferrugem e Pablo, além de programação religiosa e cultural que mantém viva uma das festas mais tradicionais de Pernambuco

A 369ª edição da Festa da Pitomba movimenta Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 9 e 13 de abril, no Parque Nacional Histórico dos Guararapes.

Tradicional no calendário pernambucano, o evento reúne shows, celebrações religiosas e manifestações culturais que atravessam gerações. Sobem ao palco nomes como Ferrugem, Pablo, Raí Saia Rodada, Toni Garrido, Psirico e artistas locais.

Programação

A abertura da festa ocorre na quinta-feira (9), a partir das 19h. Apresentam-se Monike, Rossi do Brega, Cezar Pakerinha, Os Moreninhos, Natthan Love e Alessandra Vieira, além de Allan Carlos, DJ Deb Lima, Toni Garrido e Hungria.

Xande Estilizado, Letto do Cavaco e convidados (Fabinha Nunes, Netto Pressão e Rafa Pesadão), além de André Rio, Psirico e Michele Andrade são atrações da sexta-feira (10).

Montagem do palco da Festa da Pitomba 2026 | Foto: Instagram/Reprodução

O sábado (11) será de apresentacões de A Barca Maluka, Banda A Praêra e convidados (Herminho Medeiros, Allisson Príncipe e Condinho), além de Cíntia Barros, Bia Vila-chan, Loirão e o cantor Raí Saia Rodada.

O público poderá conferir, no domingo (12), shows de Sambagagem, Telmo Santiago, Gerlane Lopes, Clara Sobral e do cantor Ferrugem.

O encerramento dos agitos ocorre na segunda-feira (13), quando se apresentam Marcelo Pernambucano, Neto Brayner, D’Virote (Matheus Nocaute), Wallace Sales, Sedutora, Amigas do Brega e o cantor Pablo.

Tradição

A festa ainda mantém sua forte tradição religiosa, com missas, novenas e procissões realizadas no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, nos Montes Guararapes.

A gastronomia também marca presença, com barracas de comidas típicas e destaque para a pitomba, fruta que dá nome ao evento. Com mais de três séculos de história, a celebração segue reunindo milhares de pessoas e reforçando sua importância cultural no estado.

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