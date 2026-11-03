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Casa Forte Festa da Vitória Régia anima o fim de semana na Zona Norte do Recife a partir desta sexta-feira (6) Evento gratuito vai até domingo (8) na Praça de Casa Forte com música, gastronomia e diversão para todas as idades

A tradicional festa da Vitória Régia retorna à Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, e chega a sua 48ª edição neste fim de semana.



De sexta-feira (6) a domingo (8), o público poderá aproveitar música, gastronomia e diversão com entrada gratuita.

Na abertura, na sexta-feira, o festival será das 18h à meia-noite. Já no sábado (7), o evento terá início mais cedo, às 16h, e segue até a meia-noite.



Para encerrar a programação no domingo, a festa, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, começa cedo, às 8h, e termina às 21h.

Novidades

O Polo Gastronômico da Vitória Régia traz novas operações como Belém Bar, Arretado de Bom e Come Come que se juntarão aos veteranos Oficina do Sabor, Casa Mendez e Moendo na Laje.

As cervejas artesanais, trazem como novidade um festival da bebida. Na área musical, 35 atrações se revezarão em três palcos simultâneos.



O ambiente das crianças receberá o Polo Infantil e uma programação intensa para os pequenos.

Exposição

O público poderá visitar gratuitamente a exposição Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta, que reúne obras exclusivas e inéditas do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna.

Parte da renda arrecadada com a venda das peças será destinada a ações da Casa da Criança Marcelo Asfora.

Inspirados no Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna, os trabalhos dialogam com o imaginário popular do Nordeste e trazem personagens e manifestações como os caboclos de lança e o cavalo-marinho.

A proposta é aproximar Pernambuco e Paraíba por meio das artes visuais e permitir que o público conheça e adquira as peças, apoiando a instituição.

Para o historiador e palestrante João Suassuna, neto mais velho de Ariano, levar o armorial para uma festa tradicional tem relação direta com as origens do movimento.

“O armorial nasceu da cultura popular do Nordeste, então faz sentido estar numa praça, aberto a todo mundo. Ver crianças e famílias circulando entre as obras mostra que o movimento segue vivo”, afirmou.

Natural de Guarabira, na Paraíba, em 1965, Clóvis Júnior vive e trabalha em João Pessoa desde 1982. Artista e autodidata, atua na pintura, na escultura e na gravura, e já participou de exposições nos Estados Unidos, na Argentina e na França.

Já Lucas Suassuna nasceu no Recife em 1990 e cresceu em uma família de artistas. Professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, ele cria a partir do universo armorial e do imaginário fantástico da arte popular nordestina.

A produção se destaca pelas cores vibrantes e pelo uso de fauna, flora e símbolos regionais. A edição deste ano traz ainda uma novidade para o símbolo do evento.

A partir deste ano, a flor da Vitória Régia será reinterpretada por um artista ou instituição, que poderá dar ao símbolo novos materiais e uma nova história a cada edição.

Nesta estreia, a criação da flor ficou a cargo do colégio GGE, e os detalhes da obra serão revelados no primeiro dia do evento.



Festa da Vitória Régia - confira a programação



Sexta-feira (6)

Horário: 18h à 0h



Polo Infantil

18h — Sexta de Talentos: School of Rock (crianças)

20h — Sexta de Talentos: School of Rock (adolescentes)

21h — Sexta de Talentos: School of Rock (adultos)



Palco Boteco

18h — DJ

19h10 — BQuintas

20h40 — Banda Forte

22h30 — Banda Caravan 86



Palco Vitória Régia

18h40 — Teatro Casa da Criança

19h15 — Pastoril

20h20 — Retroback

22h25 — Sambarrasta

Sábado (7)

Horário: 16h à 0h

Polo Infantil

16h — Yoga pras famílias

17h — Cia Garret Circus

18h — Show Mini Rock

19h — Show Bandalelê

20h — Nosso Jazz pra famílias



Palco Boteco

16h — Mestre Lua e Poço de Batuque

17h30 — Tiago Asfora

19h — Musical Casa da Criança

19h40 — Gardenow

21h20 — Mazuli Trio

22h50 — Suco do Groove



Palco Vitória Régia

17h20 — Bloco das Ilusões

18h40 — Pastoril

19h50 — Banda Desopila

21h10 — Dudu do Acordeon

22h40 — Rafa Cout

Domingo (8)

Horário: 8h às 21h

Atividades pela manhã

8h — Pintura na Praça

9h — Bicicletadinha: passeio ciclístico com concentração no Parque Santana e chegada à Praça de Casa Forte

9h30 — Pinto da Madrugada, no Palco Vitória Régia



Polo Infantil

10h — Show Guerreiras do K-Pop

11h — Oficina Bolhas de Sabão Gigantes

12h — Show Turma do Rod

13h — Show Ponttinho

14h — Bingo Corujices

15h — Jangadinha

16h — Show Ilana Ventura – Ritmos Pernambucanos

17h — Show Ludicanto

18h — Show A Bandinha

19h — Show Mari Bigio e Banda

20h — Show de Mágica Rodrigo Lima



Palco Boteco

10h30 — Rick e Lu Sax

12h — Eco de Boteco

13h40 — Banda Tios

15h30 — Bateria Povoada

17h10 — Legião Urbana Cover

19h — Caná Caiana



Palco Vitória Régia

10h30 — Maracatu

12h — Milton Raulino e Chorinho no Mangue

13h40 — Pura Paixão

15h15 — Balé Popular

16h20 — Kelly Olliveira

18h10 — Geraldinho Lins

19h45 — Final do Pastoril

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