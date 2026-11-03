Festa da Vitória Régia anima o fim de semana na Zona Norte do Recife a partir desta sexta-feira (6)
Evento gratuito vai até domingo (8) na Praça de Casa Forte com música, gastronomia e diversão para todas as idades
A tradicional festa da Vitória Régia retorna à Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, e chega a sua 48ª edição neste fim de semana.
De sexta-feira (6) a domingo (8), o público poderá aproveitar música, gastronomia e diversão com entrada gratuita.
Na abertura, na sexta-feira, o festival será das 18h à meia-noite. Já no sábado (7), o evento terá início mais cedo, às 16h, e segue até a meia-noite.
Para encerrar a programação no domingo, a festa, que é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, começa cedo, às 8h, e termina às 21h.
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Novidades
O Polo Gastronômico da Vitória Régia traz novas operações como Belém Bar, Arretado de Bom e Come Come que se juntarão aos veteranos Oficina do Sabor, Casa Mendez e Moendo na Laje.
As cervejas artesanais, trazem como novidade um festival da bebida. Na área musical, 35 atrações se revezarão em três palcos simultâneos.
O ambiente das crianças receberá o Polo Infantil e uma programação intensa para os pequenos.
Exposição
O público poderá visitar gratuitamente a exposição Coração Armorial: Diálogos de Sol e Tinta, que reúne obras exclusivas e inéditas do paraibano Clóvis Júnior e do pernambucano Lucas Suassuna.
Parte da renda arrecadada com a venda das peças será destinada a ações da Casa da Criança Marcelo Asfora.
Inspirados no Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna, os trabalhos dialogam com o imaginário popular do Nordeste e trazem personagens e manifestações como os caboclos de lança e o cavalo-marinho.
A proposta é aproximar Pernambuco e Paraíba por meio das artes visuais e permitir que o público conheça e adquira as peças, apoiando a instituição.
Para o historiador e palestrante João Suassuna, neto mais velho de Ariano, levar o armorial para uma festa tradicional tem relação direta com as origens do movimento.
“O armorial nasceu da cultura popular do Nordeste, então faz sentido estar numa praça, aberto a todo mundo. Ver crianças e famílias circulando entre as obras mostra que o movimento segue vivo”, afirmou.
Natural de Guarabira, na Paraíba, em 1965, Clóvis Júnior vive e trabalha em João Pessoa desde 1982. Artista e autodidata, atua na pintura, na escultura e na gravura, e já participou de exposições nos Estados Unidos, na Argentina e na França.
Já Lucas Suassuna nasceu no Recife em 1990 e cresceu em uma família de artistas. Professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, ele cria a partir do universo armorial e do imaginário fantástico da arte popular nordestina.
A produção se destaca pelas cores vibrantes e pelo uso de fauna, flora e símbolos regionais. A edição deste ano traz ainda uma novidade para o símbolo do evento.
A partir deste ano, a flor da Vitória Régia será reinterpretada por um artista ou instituição, que poderá dar ao símbolo novos materiais e uma nova história a cada edição.
Nesta estreia, a criação da flor ficou a cargo do colégio GGE, e os detalhes da obra serão revelados no primeiro dia do evento.
Festa da Vitória Régia - confira a programação
Sexta-feira (6)
Horário: 18h à 0h
Polo Infantil
18h — Sexta de Talentos: School of Rock (crianças)
20h — Sexta de Talentos: School of Rock (adolescentes)
21h — Sexta de Talentos: School of Rock (adultos)
Palco Boteco
18h — DJ
19h10 — BQuintas
20h40 — Banda Forte
22h30 — Banda Caravan 86
Palco Vitória Régia
18h40 — Teatro Casa da Criança
19h15 — Pastoril
20h20 — Retroback
22h25 — Sambarrasta
Sábado (7)
Horário: 16h à 0h
Polo Infantil
16h — Yoga pras famílias
17h — Cia Garret Circus
18h — Show Mini Rock
19h — Show Bandalelê
20h — Nosso Jazz pra famílias
Palco Boteco
16h — Mestre Lua e Poço de Batuque
17h30 — Tiago Asfora
19h — Musical Casa da Criança
19h40 — Gardenow
21h20 — Mazuli Trio
22h50 — Suco do Groove
Palco Vitória Régia
17h20 — Bloco das Ilusões
18h40 — Pastoril
19h50 — Banda Desopila
21h10 — Dudu do Acordeon
22h40 — Rafa Cout
Domingo (8)
Horário: 8h às 21h
Atividades pela manhã
8h — Pintura na Praça
9h — Bicicletadinha: passeio ciclístico com concentração no Parque Santana e chegada à Praça de Casa Forte
9h30 — Pinto da Madrugada, no Palco Vitória Régia
Polo Infantil
10h — Show Guerreiras do K-Pop
11h — Oficina Bolhas de Sabão Gigantes
12h — Show Turma do Rod
13h — Show Ponttinho
14h — Bingo Corujices
15h — Jangadinha
16h — Show Ilana Ventura – Ritmos Pernambucanos
17h — Show Ludicanto
18h — Show A Bandinha
19h — Show Mari Bigio e Banda
20h — Show de Mágica Rodrigo Lima
Palco Boteco
10h30 — Rick e Lu Sax
12h — Eco de Boteco
13h40 — Banda Tios
15h30 — Bateria Povoada
17h10 — Legião Urbana Cover
19h — Caná Caiana
Palco Vitória Régia
10h30 — Maracatu
12h — Milton Raulino e Chorinho no Mangue
13h40 — Pura Paixão
15h15 — Balé Popular
16h20 — Kelly Olliveira
18h10 — Geraldinho Lins
19h45 — Final do Pastoril