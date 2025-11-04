Festa da Vitória Régia chega a sua 47ª edição neste final de semana
Tradicional evento ocorre na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, entre esta sexta-feira (7) e este domingo (9)
A tradicional festa da Vitória Régia ocorre na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, entre esta sexta-feira (7) e este domingo (9).
Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, a Vitória Régia chega a sua 47 edição em 2025 e terá toda a sua arrecadação destinada à Casa da Criança Marcelo Asfora (CCMA), entidade beneficente que garante assistência a cem meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade.
Durante os três dias de evento, os voluntários da CCMA preparam os polos Cultural, Infantil, Economia Criativa, Boteco e Gastronomia.
O público poderá desfrutar de brinquedos infláveis, barracas de jogos e cenários instagramáveis. Além de restaurantes, que oferecerão comidas regionais e internacionais com opções para todo gosto e bolso.
A música tem espaço assegurado com apresentação de artistas locais, além de incentivar a sustentabilidade com a ausência de copos plásticos e a adoção de ecocopos personalizados.
Uma das novidades do evento é a criação do mascote Vitorinha, que usa da Inteligência Artificial (IA) para exibir um largo conhecimento sobre a tradicional festa e promete responder as perguntas de todo mundo.
Confira a programação da Festa da Vitória Régia:
Sexta-feira (7 de novembro):
Polo Infantil GGE:
19h: Sexta de Talentos - School Of Rock (crianças)
20h: Sexta de Talentos - School Of Rock (adolescentes)
21h: Sexta de Talentos - School Of Rock (adultos)
Palco Boteco:
18h: DJ (Lounge Music)
19h10: Armando Cavalcanti (Forró)
20h40: Banda Forte (Pop Rock)
22h30: Retroback (Pop Rock)
Palco Vitória Régia:
18h: Teatro Casa da Criança (Infantil)
18h40: Pastoril Vitória Régia (Infantil)
19h40: Coral Viver Casa Forte (MPB)
20h30: Kid Camaleão (Axé)
22h20: Pagunça (Pagode)
Sábado (8 de novembro):
Polo Infantil GGE:
15h: Concentração Bicicletadinha (Parque Santana)
16h: Capoeira do Timão
17h: Show Lilo Stitch Cover
18h: Show Carol Levy
19h: Show Mari Bigio e Banda
20h: Nosso Jazz pra famílias
Palco Boteco:
16h: Mestre Lua e Poço de Batuque (Maracatu)
17h: Bloco Confete e Serpentina (Frevo)
18h50: Musical Casa da Criança (Infantil)
19h30: Gardenow (Pop Rock)
21h10: Banda Tios (Pop Rock)
22h40: BQuintas (Pop Rock)
Palco Vitória Régia:
17h: Bloco das Ilusões (Frevo)
18h40: Pastoril Vitória Régia (Infantil)
19h30: Nena Queiroga (Frevo)
21h: Victor Camarote (Brega)
22h40: Sambarrasta (Pagode)
Domingo (9 de novembro):
Polo Infantil GGE:
8h: Pintura na Praça
10h: Trup da Alegria
11h: Oficina Bolhas de Sabão Gigantes
13h: Festival de Talentos GGE
14h: Yoga pras famílias
15h: Bingo Corujices
16h: Show Ludicanto
17h: Show Ilana Ventura
18h: Show Bandalelê
19h: Show A Bandinha
20h: Show de Mágica Rodrigo Lima
Palco Boteco:
10h30: Rick e Lu Sax (Instrumental)
12h: Os 3 do Engenho (Música Nordestina)
13h40: Banda Caravan 86 (Rock Retrô)
15h20: Bateria Povoada (Samba)
17h10: Weré São Jorge (Samba Rock)
19h: Pura Paixão (Pagode)
Palco Vitória Régia:
9h30: Pinto da Madrugada (Frevo)
10h30: Maracatu Linda Flor (Maracatu)
12h: Milton Raulino e Chorinho no Mangue (Chorinho)
13h40: Dudu do Acordeon (Forró)
15h15: Balé Popular (Dança)
16h20: Rafa Cout (Axé)
18h10: Geraldinho Lins (Forró)
19h45: Final do Pastoril Vitória Régia (Infantil)