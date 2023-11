Festa da Vitória Régia modifica o trânsito em Casa Forte; confira detalhes

A- A+

Com o objetivo de facilitar o tráfego de veículos na Zona Norte do Recife durante a celebração da 45ª Festa da Vitória Régia, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou, nesta quinta-feira (9), uma série de modificações no trânsito no bairro de Casa Forte.

De acordo com a autarquia, a operação terá início às 13h desta sexta-feira (10) e seguirá até às 23h do domingo (12). Durante esse período, os condutores que vêm da avenida Dezessete de Agosto não poderão acessar a rua da Praça de Casa Forte.

Para chegar às proximidades da praça, eles deverão seguir em frente, entrar na Estrada das Ubaias, em seguida na Estrada do Encanamento, depois na rua Jerônimo de Albuquerque.

Outro desvio será colocado na rua Visconde de Ouro Preto, que terá o sentido de circulação invertido.

Segundo a CTTU, o objetivo é garantir mobilidade aos veículos que seguem pelo entorno da Praça de Casa Forte em direção à avenida Dezessete de Agosto.

Para auxiliar os motoristas, um efetivo com 40 agentes e orientadores de trânsito estará presente na área diariamente.

Além disso, a Central de Operações de Trânsito (COT) estará de plantão por 24h para monitorar os corredores viários. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo telefone 0800.081.1078. A ligação é gratuita, e o número está disponível 24 horas.



