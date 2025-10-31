Festa das Formigas celebra 10 anos de solidariedade e alegria no Coque
O evento tradicional ocorre neste domingo, 2 de novembro, das 9h às 17h, na Avenida Central
O bairro do Coque recebe a celebração dos 10 anos da tradicional Festa das Formigas, evento comunitário que reúne anualmente centenas de crianças e famílias da comunidade. A ação ocorre neste domingo, 2 de novembro, das 9h às 17h, na Avenida Central.
O evento, promovido pela Coque Connecta, tem o objetivo de oferecer um dia inteiro de brincadeiras, cultura e solidariedade.
A Festa das Formigas tem esse nome por um motivo especial. De acordo com a organização, assim como as formigas, a comunidade se une em um trabalho coletivo para tornar o evento possível, com a colaboração de voluntários, doações e o apoio de empreendedores locais.
Presidente da Coque Connecta, Dona Danda, considera que essa ajuda de todos é fundamental para a realização da festa.
"A Festa das Formigas é todo mundo se ajudando para que a festa das crianças aconteça. Todo ano, no dia 2 de novembro, que é um feriado, as crianças do Coque não precisam lembrar esse dia como de luto, mas sim como um dia de alegria, de felicidade para elas", disse.
A Festa das Formigas é um gesto de amor coletivo e um símbolo de resistência.
"No ano passado, atendemos 600 crianças. Nesses 10 anos, queremos alcançar ainda mais. A certeza é de gratidão por essa caminhada. Estamos nos esforçando para deixar tudo lindo para as crianças", destacou Danda.
O Coque Connecta espera reunir mais de 500 crianças e 100 voluntários, totalizando cerca de 600 pessoas engajadas.
A programação é totalmente gratuita e inclui oficinas, apresentações culturais, jogos educativos, atividades recreativas e a tradicional entrega de brinquedos ao final do evento.
Durante todo o dia, haverá distribuição gratuita de lanches, pipoca, algodão doce, picolé, cachorro-quente, bolo e salada de frutas.
O evento conta com diversos parceiros e voluntários. Além das atividades recreativas, a Coque Connecta busca arrecadar doações de brinquedos, recursos financeiros e trabalho voluntário para garantir a estrutura e o sucesso da festa.
Programação completa
Das 9h às 11h30:
- Oficina de Tie Dye com a Verdin Atêlie
- Jogos educativos sobre sustentabilidade
- Peça teatral “O Monstro do Esgoto”
- Oficina de Xadrez com o projeto Promovendo Peões
- Corte de cabelo com barbeiros da comunidade
- Tranças e penteados com trancistas locais
Das 13h às 16h:
- Recreação
- Brinquedos infláveis em parceria com a Secretaria de Turismo (futebol de sabão, escorrega, batalha de cotonete e piscina de bolinhas)
Das 16h às 16h30:
- Competição de redação
- Batalha de TikTok
- Competição de canto
Às 17h:
- Anúncio dos vencedores das competições
- Entrega de brinquedos e sacolinhas para 500 crianças
Serviço:
Data: 02 de novembro de 2025 (domingo)
Horário: das 9h às 17h
Local: Av. Central, em frente ao Clube Mocidade do Coque l
Com informações de assessoria