Infância Festa das Formigas celebra 10 anos de solidariedade e alegria no Coque

O bairro do Coque recebe a celebração dos 10 anos da tradicional Festa das Formigas, evento comunitário que reúne anualmente centenas de crianças e famílias da comunidade. A ação ocorre neste domingo, 2 de novembro, das 9h às 17h, na Avenida Central.

O evento, promovido pela Coque Connecta, tem o objetivo de oferecer um dia inteiro de brincadeiras, cultura e solidariedade.

A Festa das Formigas tem esse nome por um motivo especial. De acordo com a organização, assim como as formigas, a comunidade se une em um trabalho coletivo para tornar o evento possível, com a colaboração de voluntários, doações e o apoio de empreendedores locais.

Presidente da Coque Connecta, Dona Danda, considera que essa ajuda de todos é fundamental para a realização da festa.

"A Festa das Formigas é todo mundo se ajudando para que a festa das crianças aconteça. Todo ano, no dia 2 de novembro, que é um feriado, as crianças do Coque não precisam lembrar esse dia como de luto, mas sim como um dia de alegria, de felicidade para elas", disse.

A Festa das Formigas é um gesto de amor coletivo e um símbolo de resistência.

"No ano passado, atendemos 600 crianças. Nesses 10 anos, queremos alcançar ainda mais. A certeza é de gratidão por essa caminhada. Estamos nos esforçando para deixar tudo lindo para as crianças", destacou Danda.

O Coque Connecta espera reunir mais de 500 crianças e 100 voluntários, totalizando cerca de 600 pessoas engajadas.

A programação é totalmente gratuita e inclui oficinas, apresentações culturais, jogos educativos, atividades recreativas e a tradicional entrega de brinquedos ao final do evento.

Durante todo o dia, haverá distribuição gratuita de lanches, pipoca, algodão doce, picolé, cachorro-quente, bolo e salada de frutas.

O evento conta com diversos parceiros e voluntários. Além das atividades recreativas, a Coque Connecta busca arrecadar doações de brinquedos, recursos financeiros e trabalho voluntário para garantir a estrutura e o sucesso da festa.

Programação completa

Das 9h às 11h30:

- Oficina de Tie Dye com a Verdin Atêlie

- Jogos educativos sobre sustentabilidade

- Peça teatral “O Monstro do Esgoto”

- Oficina de Xadrez com o projeto Promovendo Peões

- Corte de cabelo com barbeiros da comunidade

- Tranças e penteados com trancistas locais

Das 13h às 16h:

- Recreação

- Brinquedos infláveis em parceria com a Secretaria de Turismo (futebol de sabão, escorrega, batalha de cotonete e piscina de bolinhas)

Das 16h às 16h30:

- Competição de redação

- Batalha de TikTok

- Competição de canto

Às 17h:

- Anúncio dos vencedores das competições

- Entrega de brinquedos e sacolinhas para 500 crianças

Serviço:

Data: 02 de novembro de 2025 (domingo)

Horário: das 9h às 17h

Local: Av. Central, em frente ao Clube Mocidade do Coque l



Com informações de assessoria

