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Ásia Festa de casamento reúne 400 mil convidados na Índia Na mira de várias investigações judiciais, inclusive por assassinatos, Anant Singh é considerado o senhor absoluto da Assembleia Legislativa desse estado, o mais pobre da Índia, do qual é deputado desde 2005

O casamento da filha de um político reuniu mais de 400 mil convidados de Bihar, na Índia, segundo a imprensa local. Trata-se de um recorde em um país de cerimônias suntuosas.

Na mira de várias investigações judiciais, inclusive por assassinatos, Anant Singh é considerado o senhor absoluto da Assembleia Legislativa desse estado, o mais pobre da Índia, do qual é deputado desde 2005.

Para as bodas da filha, realizadas na quarta-feira (25), convidou vilarejos inteiros, muitos políticos e personalidades.

Os 500 cozinheiros ofereceram um banquete vegetariano e 500 mil sobremesas, explicou à AFP um aliado do anfitrião, Munna Singh.

A participação superou todas as expectativas, provocando engarrafamentos históricos nos arredores de Nadawan, sua cidade natal.

Um deputado teve de abandonar seu veículo e seguir de trator por áreas rurais, informou o Times of India. Cinco heliportos foram instalados para a ocasião.

A agência Press Trust of India divulgou imagens de pessoas em árvores ou postes para acompanhar as atrações.

Os organizadores do casamento precisaram cancelar uma corrida com 200 cavalos, que ficaram estressados com as milhares de pessoas aglomeradas.

Todos os anos mais de 10 milhões de casamentos são celebrados na Índia, em uma indústria que fatura entre 40 e 50 bilhões de dólares (235 e 294 bilhões de reais), segundo estimativas da consultoria KPMG.

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