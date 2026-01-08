Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Igarassu

Festa de Cruz começa nesta quinta (8) e segue até segunda (12); Pablo e Priscila Senna são atrações

Evento ocorre na Área de Lazer de Cruz de Rebouças

Reportar Erro
Programação conta com atrações locais e nacionais, como Pablo, Iguinho e Lulinha, Marcynho Sensação, Priscila SennaProgramação conta com atrações locais e nacionais, como Pablo, Iguinho e Lulinha, Marcynho Sensação, Priscila Senna - Foto: Ivonildo Pedro/Gustavo Guerra/Divulgação/Prefeitura de Igarassu

A cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe, a partir desta quinta-feira (8), a tradicional Festa de Cruz, que celebra a santa devota da cidade, Nossa Senhora do Rosário.

O evento, que segue até a segunda-feira (12), acontece na Área de Lazer de Cruz de Rebouças, localizada às margens da BR-101, a partir das 20h, exceto no último dia, quando iniciará às 19h.

A programação conta com atrações locais e nacionais, como Pablo, Iguinho e Lulinha, Marcynho Sensação, Priscila Senna, além de Forró Pegado, Luiz Viola e Mafuá e as Marias (confira lista completa ao final do texto).

Leia também

• Incêndios e problemas na rede elétrica deixam ruas do Recife e Jaboatão sem energia nesta quinta (8)

• Hospital da Criança do Recife recebe R$ 24,9 milhões do Novo PAC Saúde para compra de equipamentos

O público cristão também poderá louvar ao som de Cassiane, Banda Nova Geração e Tony Alisson, que se apresentam no último dia de festa.

Segundo a Prefeitura de Igarassu, equipes da Guarda Civil municipal e do Departamento de Trânsito (Depatran) estarão de plantão em parceria com a Polícia Militar para garantir a segurança do evento.

Além disso, a Secretaria de Saúde estará presente com socorristas e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à disposição.

Confira programação completa da Festa de Cruz:
Quinta-feira (8/1) - A partir das 20h
Marcelo Bragato
Forró Pegado
Pablo

Sexta-feira (9/1) - A partir das 20h
Vinícius e os Desapegados
Manin Vaqueiro
Iguinho e Lulinha

Sábado (10/1) - A partir das 20h
Mafuá e as Marias
Marcynho Sensação
Priscila Senna

Segunda-feira (12/1) - A partir das 19h
Madai
Banda Nova Geração
Tony Alisson
Cassiane

Reportar Erro

Veja também

Newsletter