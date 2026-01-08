A- A+

Igarassu Festa de Cruz começa nesta quinta (8) e segue até segunda (12); Pablo e Priscila Senna são atrações Evento ocorre na Área de Lazer de Cruz de Rebouças

A cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe, a partir desta quinta-feira (8), a tradicional Festa de Cruz, que celebra a santa devota da cidade, Nossa Senhora do Rosário.



O evento, que segue até a segunda-feira (12), acontece na Área de Lazer de Cruz de Rebouças, localizada às margens da BR-101, a partir das 20h, exceto no último dia, quando iniciará às 19h.



A programação conta com atrações locais e nacionais, como Pablo, Iguinho e Lulinha, Marcynho Sensação, Priscila Senna, além de Forró Pegado, Luiz Viola e Mafuá e as Marias (confira lista completa ao final do texto).

O público cristão também poderá louvar ao som de Cassiane, Banda Nova Geração e Tony Alisson, que se apresentam no último dia de festa.



Segundo a Prefeitura de Igarassu, equipes da Guarda Civil municipal e do Departamento de Trânsito (Depatran) estarão de plantão em parceria com a Polícia Militar para garantir a segurança do evento.

Além disso, a Secretaria de Saúde estará presente com socorristas e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à disposição.



Confira programação completa da Festa de Cruz:

Quinta-feira (8/1) - A partir das 20h

Marcelo Bragato

Forró Pegado

Pablo

Sexta-feira (9/1) - A partir das 20h

Vinícius e os Desapegados

Manin Vaqueiro

Iguinho e Lulinha

Sábado (10/1) - A partir das 20h

Mafuá e as Marias

Marcynho Sensação

Priscila Senna

Segunda-feira (12/1) - A partir das 19h

Madai

Banda Nova Geração

Tony Alisson

Cassiane

