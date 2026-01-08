Festa de Cruz começa nesta quinta (8) e segue até segunda (12); Pablo e Priscila Senna são atrações
Evento ocorre na Área de Lazer de Cruz de Rebouças
A cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe, a partir desta quinta-feira (8), a tradicional Festa de Cruz, que celebra a santa devota da cidade, Nossa Senhora do Rosário.
O evento, que segue até a segunda-feira (12), acontece na Área de Lazer de Cruz de Rebouças, localizada às margens da BR-101, a partir das 20h, exceto no último dia, quando iniciará às 19h.
A programação conta com atrações locais e nacionais, como Pablo, Iguinho e Lulinha, Marcynho Sensação, Priscila Senna, além de Forró Pegado, Luiz Viola e Mafuá e as Marias (confira lista completa ao final do texto).
O público cristão também poderá louvar ao som de Cassiane, Banda Nova Geração e Tony Alisson, que se apresentam no último dia de festa.
Segundo a Prefeitura de Igarassu, equipes da Guarda Civil municipal e do Departamento de Trânsito (Depatran) estarão de plantão em parceria com a Polícia Militar para garantir a segurança do evento.
Além disso, a Secretaria de Saúde estará presente com socorristas e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à disposição.
Confira programação completa da Festa de Cruz:
Quinta-feira (8/1) - A partir das 20h
Marcelo Bragato
Forró Pegado
Pablo
Sexta-feira (9/1) - A partir das 20h
Vinícius e os Desapegados
Manin Vaqueiro
Iguinho e Lulinha
Sábado (10/1) - A partir das 20h
Mafuá e as Marias
Marcynho Sensação
Priscila Senna
Segunda-feira (12/1) - A partir das 19h
Madai
Banda Nova Geração
Tony Alisson
Cassiane