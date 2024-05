A- A+

PERNAMBUCO Festa de Frei Damião começa nesta quinta-feira (23); confira a programação Evento acontecerá no Convento de São Félix, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife

Foi divulgada, na manhã desta quarta-feira (22), a programação da 27ª Festa de Frei Damião, que começa nesta quinta-feira (23) e vai até o domingo (26), no Convento de São Félix de Cantalice, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

O tema deste ano é “Homem orante e peregrino da esperança”, que reverência o Frei Damião de Bozzano, grande defensor da cultura e da fé do povo nordestino. A festa mantém viva a memória do frade capuchinho italiano que evangelizou o Nordeste brasileiro e morreu em 31 de maio de 1997, num hospital, no bairro do Paissandu, centro do Recife, após uma parada cardíaca.

Programação

A programação da festa se inicia às 19h, desta quinta-feira (23), com uma missa de abertura, na Igreja Matriz do Pina, onde também haverá uma procissão com o Santíssimo Sacramento, louvor e benção, em direção ao Convento.

Na sexta-feira (24), às 6h, 11h e 17h haverá a ministração da benção de São Félix. Neste último horário também haverá uma apresentação do Coral da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).





Já no sábado (25), as missas acontecem às 6h e 17h. As crianças do Projeto Cultural Frei Damião se apresentam às 19h30, e às 20h será exibido o documentário “Frei Damião: o Santo do Nordeste”, que tem direção de Deby Brennand e conta a história da dedicação do missionário à religião, desde a infância até a morte. A duração é de uma hora e 10 minutos.





Coletiva de imprensa sobre a Festa de Frei Damião, que ocorrerá entre os dias 23 e 26 de maio. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

No domingo (26), às 4h, é a vez da acolhida dos romeiros e a missa. Às 6h, a programação dá lugar a mais uma celebração religiosa. Às 8h30, haverá uma apresentação musical com o cantor Dudu do Acordeon. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, preside a missa solene das 10h. Já às 14h é às 17h, haverá uma missa em cada horário.

A sexta-feira (31), quando se completam os 27 anos da morte do Frei Damião, será repleta de missas, nos horários das 6h, 11h e 17h. A Benção de São Félix também será ministrada durante todo o dia.

Expectativa

O Frei Jociel Gomes, postulador da causa do Frei Damião, conta as expectativas para o evento. Segundo ele, o público vem de todos os Estados do Nordeste e sempre enchem o convento com manifestações de fé e poder.

“Aqui estão a casa que o Frei residiu nos últimos anos de vida e a capela, onde está o túmulo dele. Muitas pessoas se emocionam, ao chegarem aqui, e por diversas razões. Muitas o conheceram, se confessaram com ele e vêm matar as saudades. Muitos avós e pais trazem os filhos para contar a eles a história [do Frei Damião]. É a transmissão de um testemunho de vida para as novas gerações”, pontuou o religioso.

Frei Damião é considerado como “santo”?

Após seis anos da morte, foi iniciado o processo de beatificação do Frei Damião, além do pedido de canonização, para que ele fosse tido como “santo”, mas, segundo Jociel, algumas etapas ainda precisam ser cumpridas.

“Cumprimos toda a parte documental. Tanto é que, em 2019, o Papa Francisco o declarou venerável. Ou seja, em nome de toda a igreja, ele reconheceu o Frei Damião viveu, em grau heróico, as virtudes cristãs. Agora, está faltando somente um milagre que tenha ocorrido pela intercessão dele para que seja declarado como beato. Pós-beatificação, deve haver um segundo milagre para que ele seja declarado “santo”, explicou.

