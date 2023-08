Festa de Nossa Senhora da Cabeça chega ao segundo dia de celebração na Igreja Madre de Deus

A- A+

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça chegou ao segundo dia de celebração, na tarde desta quinta (10), na Igreja Madre de Deus, localizada no Bairro do Recife. O momento de devoção foi conduzido pelo Padre Damião Silva e pelo Frei Rosenildo Alexandre, às 12h. As celebrações vão até o sábado (12).

A Folha de Pernambuco foi convidada e marcou presença neste segundo dia de programação. Mariana Costa, Diretora Administrativa do jornal, enfatizou o desejo do veículo de participar desse tipo de celebração. "Nós, como Folha de Pernambuco, ficamos muito honrados de participar deste momento. É uma satisfação muito grande estar nessa celebração de fé, de devoção, celebrando a Nossa Senhora da Cabeça. E a gente está aqui para replicar ainda mais esse momento e que novos fiéis se encontrem aqui neste momento de tanta graça e glória", disse Mariana Costa.

O Padre Damião Silva, Pároco da Igreja Madre de Deus, agradeceu à Folha de Pernambuco pela presença. "A Folha é nosso vizinho aqui no Bairro do Recife e tem dado um suporte incrível, não só comunicando, mas apoiando a nossa celebração. Quando vocês chegam aqui, sabemos que estão se abastecendo para levar para esse meio de comunicação a fé e a esperança, que é a missão pela qual vocês foram chamados".

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, também esteve presente na missa neste segundo dia de festa. "É uma alegria estar aqui nesta missa que celebra Nossa Senhora da Cabeça. Eu sou apaixonada e devota de Nossa Senhora e Nossa Senhora da Cabeça eu conheço desde a minha infância. É muito importante a gente se reunir a tarde, no meio do expediente, para parar um minutinho, rezar, agradecer a Deus e se conectar com a espiritualidade. Então, é importante demais isso que está acontecendo hoje", comentou.

Nossa Senhora da Cabeça

Nossa Senhora da Cabeça é relacionada as doenças da cabeça, seja de ordem física, emocional ou mental. Muitos religiosos pedem bênçãos específicas para quem tem dores de cabeça e para que ela possa colocar pensamentos melhores na humanidade, por exemplo. De acordo com o Padre Damião Silva, é comum as pessoas levarem cabeças de gesso para entregarem no altar.

"A festa de Nossa Senhora da Cabeça tem atraído pessoas de diversos lugares da Região Metropolitana do Recife. A cada dia, é uma benção. Neste segundo dia, o Frei Rosenildo celebrou a missa e nos levou a meditar, pensar sobre a nossa vida com a proteção de Nossa Senhora. É um momento muito importante, mas a festa continua até o sábado, dia da Nossa Senhora, com missa e procissão", comentou Padre Damião Silva.

Ana Paula Souza Leão saiu da Imbiribeira para participar pela primeira vez da festa de Nossa Senhora da Cabeça, no Bairro do Recife, e falou sobre a emoção que sentiu durante a Santa Missa. "Primeira vez que venho celebrar e estou muito emocionada. Hoje, eu vim mais agradecer do que pedir. E a celebração foi linda, tocante. Com certeza, virei mais vezes. Sábado, no dia da Nossa Senhora da Cabeça, estarei aqui celebrando".

Incentivando o cuidado com o próximo, a Igreja da Madre de Deus recebe alimentos para a doação para famílias carentes durante a festa. Nesta quinta (10), o local recebeu, além das ofertas, café solúvel. Nesta sexta (11) e no sábado (12), a igreja recebe leite em pó e óleo de cozinha, respectivamente.

