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CATOLICISMO Festa de Nossa Senhora da Cabeça é encerrada com missa, comunhão e procissão no Recife Celebração na Igreja da Madre de Deus reuniu fiéis neste sábado (15), último dia da programação dedicada à padroeira

A Festa de Nossa Senhora da Cabeça foi encerrada neste sábado (15), na Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife, com uma programação marcada por oração, celebração e devoção.

O último dia dos festejos começou com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça e seguiu com a missa solene, celebrada por Dom Josivaldo Oliveira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Santa Missa

Durante a homilia, Dom Josivaldo destacou o significado da celebração da Assunção de Nossa Senhora, comemorada pela Igreja Católica neste sábado. Segundo o bispo, o dogma foi proclamado pelo papa Pio XII em 1950 e representa uma verdade de fé para os católicos.

“Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é um momento muito rico para todos nós. O dogma da Assunção foi proclamado por Pio XII em 1950. O que é um dogma? É uma verdade de fé em que a autoridade da Igreja, ou seja, o Papa, depois de ouvido os cardeais, os Santos Padres, depois de muito diálogo, de muitos estudos, a autoridade competente, o Papa, chega a esta conclusão e determina como verdade de fé. E nós, cristãos, temos a obrigação de crer, de crermos e acolhermos em nossas vidas este dogma”, afirmou.



Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Missa e procissão encerram festa de Nossa Senhora da Cabeça, na igreja Madre de Deus. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ao longo da celebração, o bispo também ressaltou a importância da oração como caminho de fortalecimento espiritual. Dom Josivaldo falou sobre enfermidades que, segundo ele, podem atingir não apenas o corpo, mas também a alma.

“Porque muitas vezes nós estamos enfermos, não do corpo, mas da alma. Muitas enfermidades já estão impregnadas na alma, no nosso ser maior, no nosso ser, e nós precisamos nos libertar. E o que é que nos liberta das enfermidades espirituais? A oração, a perseverança, a leitura orante da Sagrada Escritura, a recitação do Santo Terço, a comunhão, se possível, diária, a participação nas missas, nem que seja no domingo, comungar, receber o Cristo Jesus, é nos tornar sagrários vivos, onde Jesus habita. Quando nós entramos na igreja, nós vamos ao sagrário, nos ajoelhamos, rezamos, mas quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos sagrários.”

Comunhão e Devoção

Após a missa, os fiéis participaram de um momento de comunhão e permaneceram reunidos para a continuidade das homenagens à padroeira. A programação foi encerrada com a tradicional procissão em honra a Nossa Senhora da Cabeça, reunindo os devotos pelas ruas do Recife Antigo.

A festa teve início no último domingo (9), com o tema “Mãe que acolhe, consola e cura”. Durante a semana, a Igreja da Madre de Deus recebeu missas, momentos de oração e atividades de devoção dedicadas a Nossa Senhora da Cabeça.

A programação contou ainda com a participação de sacerdotes convidados pela Arquidiocese de Olinda e Recife e momentos de oração pelas graças alcançadas por intercessão da santa.

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