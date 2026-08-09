Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne centenas de fiéis no Recife
Celebrações na Igreja Madre de Deus seguem até sábado (15), com missas, orações e procissão em homenagem à santa
Centenas de fiéis lotaram a Igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife, na manhã deste domingo (9), para acompanhar a abertura dos ritos de celebração da Festa de Nossa Senhora da Cabeça.
Com o tema "Mãe que acolhe, consola e cura", a edição deste ano pretende convidar os fiéis a vivenciarem uma semana de fé, esperança e renovação espiritual.
Na abertura, a meditação do terço começou às 10h30 e foi seguida de missa às 11h. A celebração foi presidida pelo pároco da Igreja Madre de Deus, Frei Damião Silva, ao lado do padre Fábio Henrique.
Neste ano, a programação do evento católico segue até o próximo sábado (15), reunindo missas, momentos de oração e devoção para glorificar a da Mãe de Jesus Cristo, santificada como intercessora pelas causas relacionadas à saúde física, emocional e espiritual.
Segundo Frei Damião, a divindade atende aqueles que pedem por intercessão e discernimento nas ações da vida.
"Nossa Senhora vem exatamente segurando a cabeça, para que sustente as nossas cabeças, para que pensemos corretamente, para que tenhamos discernimento nas nossas ações, na forma de comunicar, do jeito de comunicar, do jeito certo, à pessoa certa, no momento certo", ressaltou o Frei.
Agenda
A agenda festiva diária conta com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça seguida pela Santa Missa, celebrada por sacerdotes convidados pela Arquidiocese de Olinda e Recife.
Após a celebração, acontece o tradicional momento de louvor e oração pelas graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora da Cabeça. Ao longo da semana, a festa receberá sacerdotes convidados e representantes de movimentos, pastorais, comunidades e instituições católicas.
Os ritos se encerram no sábado (15), com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça, às 15h30, e a Missa Solene, às 16h, presidida por Dom Josivaldo Oliveira, bispo auxiliar da arquidiocese, seguida da tradicional procissão em homenagem à padroeira.
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Devoção histórica
Celebrada em 12 de agosto, Nossa Senhora da Cabeça é um dos mais antigos títulos marianos da Igreja Católica Apostólica Romana.
A devoção surgiu no século XII, na Serra de Andújar, na Andaluzia, Espanha. Segundo a tradição católica, a Virgem Maria teria aparecido ao pastor João Rivas, dando origem a uma devoção que posteriormente se espalhou por diferentes países e chegou ao Brasil por meio dos missionários.
- Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco
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Associada especialmente à busca por conforto diante de enfermidades, sofrimentos emocionais e aflições da mente, Nossa Senhora da Cabeça é, para os fiéis, símbolo de consolo, proteção e esperança.
Na festa realizada na Igreja Madre de Deus, centenas de devotos são esperados para agradecer graças alcançadas, renovar promessas e reforçar a fé por meio da oração e da participação nas celebrações litúrgicas.
Confira a programação completa:
Domingo, 9 de agosto
10h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
11h – Santa Missa – Padre Damião Silva – Pároco da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves – Madre de Deus
Segunda-feira, 10 de agosto
11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
12h – Santa Missa – Padre Cledinaldo Pereira de Albuquerque – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição
Terça-feira, 11 de agosto
11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
12h – Santa Missa – Frei José Edilson, OFM – Convento de Santo Antônio
Quarta-feira, 12 de agosto
11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
12h – Santa Missa – Dom Nereudo Freire – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
Quinta-feira, 13 de agosto
11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
12h – Santa Missa – Dom Paulo Jackson – Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife
Sexta-feira, 14 de agosto
11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
12h – Santa Missa – Monsenhor Luciano Brito – Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Sábado, 15 de agosto
15h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça
16h – Santa Missa – Dom Josivaldo Oliveira – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, seguida de procissão em honra à padroeira