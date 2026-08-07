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CATOLICISMO Festa de Nossa Senhora da Cabeça reúne programação religiosa entre os dias 9 e 15 de agosto Em visita à Folha de Pernambuco, Frei Damião Silva apresentou a agenda da celebração e destacou a importância da comunicação na evangelização e na divulgação das ações eclesiais

A histórica Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, dá início, neste domingo (9), à Festa de Nossa Senhora da Cabeça. Com o tema "Mãe que acolhe, consola e cura", a edição deste ano convida os fiéis a vivenciarem uma semana de fé, esperança e renovação espiritual.

A programação do evento católico segue até o próximo sábado (15), reunindo missas, momentos de oração e devoção mariana para celebrar esse título da Mãe de Jesus Cristo, venerado como intercessora pelas causas relacionadas à saúde física, emocional e espiritual.

A agenda festiva diária conta com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça seguida pela Santa Missa, celebrada por sacerdotes convidados pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

A abertura da festa acontece no domingo (9), com a meditação do terço às 10h30 e a missa às 11h, presidida pelo pároco da Igreja Madre de Deus, Frei Damião Silva, ao lado do padre Fábio Henrique.

"A gente está trazendo esse convite: de 9 a 15, a Igreja Madre de Deus celebra a Festa de Nossa Senhora da Cabeça. [...] Que Deus abençoe e nos livre de todos os males da cabeça, de toda a ansiedade, depressão, dos males físicos... que o Senhor nos conceda muita saúde para continuar trabalhando", reforçou o pároco.

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em visita à Folha de Pernambuco, o Frei Damião Silva destacou a importância da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, realizada pela histórica Igreja Madre de Deus, e agradeceu o apoio do jornal na valorização das ações religiosas, sociais e culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



Após a celebração, haverá o tradicional momento de louvor e oração pelas graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora da Cabeça. Ao longo da semana, a festa receberá diversos sacerdotes convidados e representantes de movimentos, pastorais, comunidades e instituições católicas.

"Nossa Senhora vem exatamente segurando a cabeça, para que sustente as nossas cabeças, para que pensemos corretamente, para que tenhamos discernimento nas nossas ações, na forma de comunicar, do jeito de comunicar, do jeito certo, à pessoa certa, no momento certo", ressaltou Frei Damião Silva.

A festa encerra no sábado (15), com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça, às 15h30, e a Missa Solene, às 16h, presidida por Dom Josivaldo Oliveira, bispo auxiliar da arquidiocese, seguida da tradicional procissão em homenagem à padroeira.

Visita à Folha de Pernambuco

O Frei Damião Silva visitou a Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (7) para anunciar a programação da Festa de Nossa Senhora da Cabeça, que será realizada na próxima semana.

O religioso foi recebido pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa, além de Tânia Campos, gerente de Mercado; Wilma Mota, coordenadora de Executivos Multimídia; Hilda Bastos, gerente de Relações Trabalhistas; e Nathália Rosal, coordenadora de Recursos Humanos (RH).

"Agradeço a Deus por esse canal, especificamente, que está junto em todos os eventos, dando maior visibilidade às ações religiosas, sociais e espirituais. [...] Vocês conseguem fazer chegar, por meio da comunicação, às populações que a gente não consegue, a muito mais gente do que até a própria igreja", destacou o padre ao agradecer a parceria da Folha de Pernambuco.

Da esquerda para a direita: Tânia Campos, gerente de Mercado da Folha de Pernambuco; Wilma Mota, coordenadora de Executivos Multimídia; Frei Damião Silva, pároco da Igreja Madre de Deus; Mariana Costa, vice-presidente da Folha de Pernambuco; e Hilda Bastos, gerente de Relações Trabalhistas, durante visita do religioso à sede da Folha de Pernambuco na manhã desta sexta-feira (7). | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ao final da visita, Frei Damião conduziu um momento de oração e concedeu uma bênção à diretoria, à redação e aos colaboradores do jornal.

Devoção secular

Celebrada em 12 de agosto, Nossa Senhora da Cabeça é um dos mais antigos títulos marianos da Igreja Católica Apostólica Romana.

A devoção teve origem no século XII, na Serra de Andújar, na Andaluzia, Espanha, onde, segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu ao pastor João Rivas, dando início a uma devoção que se espalhou por diversos países e chegou ao Brasil por meio dos missionários.

Invocada especialmente por quem busca conforto diante de enfermidades, sofrimentos emocionais e aflições da mente, o título mariano é considerado, pelos fiéis, um símbolo de consolo, proteção e esperança.

Durante a festa na Igreja Madre de Deus, centenas de devotos são esperados para agradecer graças alcançadas, renovar promessas e fortalecer a fé por meio da oração e da participação nas celebrações litúrgicas.

Confira a programação completa:

Domingo, 9 de agosto

10h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

11h – Santa Missa – Padre Damião Silva – Pároco da Paróquia São Frei Pedro Gonçalves – Madre de Deus

Segunda-feira, 10 de agosto

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Padre Cledinaldo Pereira de Albuquerque – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição

Terça-feira, 11 de agosto

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Frei José Edilson, OFM – Convento de Santo Antônio

Quarta-feira, 12 de agosto

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Dom Nereudo Freire – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

Quinta-feira, 13 de agosto

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Dom Paulo Jackson – Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife

Sexta-feira, 14 de agosto

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Monsenhor Luciano Brito – Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Sábado, 15 de agosto

15h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

16h – Santa Missa – Dom Josivaldo Oliveira – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, seguida de procissão em honra à padroeira

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