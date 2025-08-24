A- A+

FÉ Igreja da Madre de Deus inicia a Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025 Na celebração, o público se emocionou com testemunhos de fiéis que relataram graças à saúde concedidas por Nossa Senhora da Cabeça

Centenas de fiéis compareceram à Igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, na manhã deste domingo (24), para o início da Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025. A programação teve início às 10h30, com a recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça. Às 11h, teve início a Santa Missa de abertura da festa, presidida pelo pároco da Igreja, o Padre Damião Silva. A festa segue até o próximo sábado (30).

Com o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”, a festa, promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, convida fiéis a se unirem em oração e celebração, destacando a rica devoção mariana que tem origem no século 12, na Andaluzia, Espanha.

"A festa está apenas começando nesse domingo dia do Senhor. A igreja está repleta de fiéis, devotos. Então, é uma benção. Serão dias de muitas graças, orações, louvores à Nossa Senhora, de promessas feitas, de promessas pagas, de pessoas que já foram por Deus, pela intercessão de Nossa Senhora agraciadas e veem aqui fazer a sua homenagem, prestar o seu amor a Nossa Senhora. "Venha rezar com a gente, a festa está apenas começando", convidou o pároco.





Santa Missa

Durante a homília deste domingo (24), o pároco ressaltou aos fiéis devoção à santa e seu poder em atender à pedidos relacionados aos "males da cabeça".

"Olha pra Nossa Senhora, entrega pra ela tudo que você traz em teu coração, a cabeça desnorteada, desarrumada, desorganizada por um problema financeiro, de saúde, emocional, conjugal, pessoas que estão com a cabeça a mil. Pede para Nossa Senhora da Cabeça, ser escudo e proteção. Reza por aquele alguém da tua casa que precisa desta orientação e tem a certeza que a mãe vai interceder e já está intercedendo", declarou o padre.

Testemunhos

Na celebração, o público se emocionou com testemunhos de fiéis que relataram graças à saúde concedidas por Nossa Senhora da Cabeça.

"Essas cabeças que vocês veem no altar são cabeças de pessoas que achavam que iam perder a cabeça, mas não perderam porque disseram "meu Deus, me ajuda, me acolhe, eu não sei mais o que fazer, não sei mais como pensar, não sei mais como agir", relatou o padre.

O aposentado Édson José da Silva, 63 anos, agradeceu à Nossa Senhora pelo apoio no luta com uma enfermidade:

"Minha Nossa Senhora da Cabeça retirou-me dessas situações. Eu sou pura, graça à Deus. Eu rezo todo dia para ficar curado e graças a Deus eu fico cada vez melhor, graças à Nossa Senhora da Cabeça, tomo posse da cura", disse o aposentado.

Ruannytha Nayane Silva Ribeiro, de 32 anos, agradeceu pela cura do marido Josinildo Rodrigues Padilha dos Santos, de 29. Josinildo sofreu um AVC hemorrágico 22 de dezembro do ano passado e precisou para por duas cirurgias: uma craniectomia (22/12) e uma reconstrução do crânio (11/02).

"Os médicos estavam desenganados, disseram que só Deus poderia ajudá-lo, e foi Deus quem curou ele. Foram dois meses de UTI, dois meses de reabilitação, e ele ainda faz fisioterapia ocular e fortalecimento motor. Mas está aqui, andando, falando, lúcido, forte em Deus", compartilhou Ruannytha.

A a coordenadora de Executivos Multimídia da Folha de Pernambuco,Wilma Mota, esteve presente na cerimônia de abertura da festa e destacou a beleza da celebração.

"É um prazer muito grande estar aqui presente na abertura da festa da Nossa Senhora da Cabeça, uma festa que vai abrilhantar e abençoar o nosso Bairro do Recife, onde a Folha de Pernambuco está inserida, até o próximo sábado (30). Convido todos que possam vir a participar", afirmou Wilma.

Peregrinação

Além da festa, os fiéis da Madre de Deus também se preparam para uma peregrinação à Andaluzia, na Espanha. "Essa peregrinação foi organizada há um ano pelo Frei Damião Silva e a obra de Maria. Saíremos aqui do Recife no dia 15 de setembro, em peregrinação ao santuário de Nossa Senhora da Cabeça, na Espanha. Local onde teve a primera aparição e onde começou toda a devoção à Nossa Senhora da Cabeça", explicou Izabel Gomes, coordenadora de eventos da Madre de Deus.

