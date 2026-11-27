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Religião Festa de Nossa Senhora da Conceição começa neste sábado e promete quase uma centena de missas O tradicional festejo no Morro das Conceição marca a edição de número 122 e reserva tema ligado ao povo e a fé

Com o tema “Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé”, a 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição começa neste sábado (28) no Santuário do Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. A nova edição apresenta uma extensa programação e a presença de duas imagens de Nossa Senhora enviadas por outros estados.

A representante do Círio de Nazaré, que vem de Belém, no Pará, será acolhida no dia 2 de dezembro, às 18h, no Largo Dom Luiz. O símbolo da romaria de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará, será recebido em 7 de dezembro, no mesmo roteiro.

Em 11 dias de festa serão mais de 99 missas, além de shows de artistas como: Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Cristóvão Rui, Flávio Victor e Marcelo Pernambucano, além de artistas do próprio Morro. O festejo ocorre até o dia 8 de dezembro.

Trânsito

De olho na festa, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) prepara pontos de bloqueio e monitoramento, segundo Paulo Miguel, gerente de trânsito da CTTU. Miguel ainda afirma que o morador do Morro terá livre circulação desde que apresente um comprovante de residência.

“Começamos a partir do dia 28 [de novembro] e vamos até a madrugada do dia 9 [de dezembro]. No dia 8 [de dezembro] teremos um efetivo maior em virtude da procissão do encerramento, onde a gente vem com batedores e viaturas acompanhando todo o trajeto e dando segurança viária para as pessoas que vão participar da procissão”, detalha.

Segurança

Em trabalho conjunto, a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) montam esquemas para garantir a segurança dos fiéis. O Ten Cel. Flávio, Comandante do 11° BPMPE, calcula o envolvimento de cerca de 1.400 agentes da corporação.

“Nos dias de menor movimentação, os que não vão ter show, que a festa vai acabar mais cedo, a gente vai estar lançando cerca de 100 policiais e no dia 8 [de dezembro], que é o dia de maior movimentação, a gente vai estar fazendo um lançamento de cerca de 300 policiais, desde a procissão, que sai do Marco Zero, centro do Recife, até a chegada no Morro”, explica o esquema.

Confira a programação na íntegra:

28 de novembro (sábado) – Abertura oficial

17h – Concentração no Parque Urbano da Macaxeira.

18h – Saída da Procissão da Bandeira.

19h30 – Celebração de abertura, na Praça do Morro da Conceição.

21h – Hasteamento da bandeira.

29 de novembro (domingo) – 1ª noite do novenário

Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

Missas no palco externo: 8h, 10h e 18h.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Almir Rouche.

30 de novembro (segunda-feira) – 2ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Artistas do Morro.

1º de dezembro (terça-feira) – 3ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Nádia Maia.

2 de dezembro (quarta-feira) – 4ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

18h – Acolhida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), no Largo Dom Luiz.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Dudu do Acordeon.

3 de dezembro (quinta-feira) – 5ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Cristóvão Rui.

22h30 – Show com Flávio Victor.

4 de dezembro (sexta-feira) – 6ª noite do novenário

8h – Procissão dos militares, com saída do Largo Dom Luiz.

9h30 – Missa do Exército Brasileiro.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com Marcelo Pernambucano.

5 de dezembro (sábado) – 7ª noite do novenário

Missas: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h.

16h – Missa Solene.

19h30 – Novena Solene.

6 de dezembro (domingo) – 8ª noite do novenário

Missas no Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

Missas no palco externo: 8h, 10h e 15h.

19h30 – Novena Solene.

7 de dezembro (segunda-feira) – 9ª noite do novenário

18h – Acolhida da imagem de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), no Largo Dom Luiz.

19h30 – Novena Solene.

21h – Show com padre João Carlos.

8 de dezembro (terça-feira) – Dia de Nossa Senhora da Conceição

Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

Missas no Santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

14h30 – Concentração para a procissão de encerramento, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo.

15h – Saída da procissão.

19h – Celebração solene de encerramento, na Praça do Morro da Conceição.

9 de dezembro (quarta-feira) – Pós-festa

- Missas às 9h30, 15h e 19h30.

Confissões

De 29 de novembro a 7 de dezembro: das 7h30 às 11h, das 14h30 às 17h e das 19h às 21h.

8 de dezembro: das 7h30 às 12h.

Fonte: programação oficial dos Missionários Redentoristas.

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