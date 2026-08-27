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CATOLICISMO Festa de Nossa Senhora da Penha inicia no Centro do Recife nesta sexta-feira (28) Festa litúrgica dos frades capuchinhos ocorre na Basílica da Penha e segue até o próximo sábado (6)

A Basílica de Nossa Senhora da Penha, no bairro de São José, Centro do Recife, inicia, nesta sexta-feira (28), a Festa de Nossa Senhora da Penha, com novenários, missas e procissão pelas ruas da região.

Promovida pelos Frades Capuchinhos, a programação deste ano, que vai até o próximo domingo (6), integra as celebrações dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis e propõe um itinerário espiritual dedicado à devoção mariana do santo.

A programação começa na sexta-feira durante a manhã, com missas às 6h, 8h, 10h, 12h e 15h, além do hasteamento da bandeira às 15h30.

Às 16h, será realizada a primeira novena solene, conduzida pelo Frei Joel João Gomes da Silva, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap).

Programação

A partir da data de início, o novenário seguirá diariamente até sábado (5), sempre com momentos de reflexão sobre as orações e invocações marianas de São Francisco.

Nos dias de novena, também serão celebradas missas, exatamente às 11h.

A programação reúne frades capuchinhos responsáveis pelas celebrações e reflexões de cada dia, com alterações nos horários das missas em algumas datas.

"Se o título de Nossa Senhora do Carmo é o padroeiro da cidade, o de Nossa Senhora da Penha é o padroeiro da indústria e do comércio. Por isso, neste ano, nós celebraremos a Santa Missa sempre às 11h e teremos a novena solene sempre às 16h", destacou o pároco da Basílica da Penha, Frei Abelardo Oliveira.

No domingo (30), haverá celebração às 8h, enquanto nos demais dias a programação prevê, em geral, missa às 11h e novena solene às 16h.

Segundo os organizadores, a proposta é aproveitar o jubileu franciscano para aprofundar a espiritualidade mariana a partir de textos e invocações atribuídos a São Francisco.

"Como estamos celebrando 800 anos da morte de São Francisco de Assis e somos franciscanos capuchinhos, a meditação da tarde será toda feita a partir das orações e invocações marianas de São Francisco. São Francisco tem orações belíssimas e tinha uma devoção muito profunda à bem-aventurada Virgem Maria", finalizou o religioso.

Abelardo Oliveira, pároco da Basílica da Penha, destaca os principais momentos da festa de Nossa Senhora da Penha no Recife. | Foto: Instagram/Basílica da Penha

O religioso destacou que o novenário funcionará como um grande retiro espiritual, conduzido pelos frades, convidando os fiéis a vivenciarem a devoção de Nossa Senhora da Penha de forma integrada às celebrações do Ano Jubilar Franciscano.

Objetivos

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Frei Abelardo Oliveira relatou que, entre os motivos para as celebrações, está também a marca dos 330 anos da morte do poeta Gregório de Matos, sepultado na região da Basílica da Penha.

A festa também terá um momento de oração pela memória do escritor baiano, reconhecido pela importância de sua obra para a história da literatura brasileira.

Outro destaque será a abertura oficial das ações para marcar os 200 anos da transferência para a Itália da imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações, que pertencia à Basílica da Penha.

Levada para a cidade italiana de Nápoles por um frade em 1828, a imagem passou a ser conhecida posteriormente como Nossa Senhora do Brasil e deu origem à difusão dessa devoção em diferentes partes do país.

"Estamos abrindo o bicentenário da ida dessa imagem para a Itália. Hoje, é um patrimônio do governo italiano, não sai mais de lá porque é uma imagem que tem uma história muito bonita com os napolitanos... uma imagem considerada milagrosa, inclusive", relatou o religioso.

Segundo o pároco, como a imagem original atualmente faz parte do patrimônio do Estado italiano e não pode ser retirada da Itália, os frades pretendem solicitar ao povo napolitano a doação de uma réplica fiel.

"Não temos como trazê-la de volta, mas vamos pedir oficialmente, a partir desta festa, como marco inicial, ao povo napolitano que nos doem uma réplica fiel da imagem de Nossa Senhora do Brasil, para que ela retorne ao Recife e à Basílica da Penha, de onde ela nunca devia ter saído", iniciou o sacerdote franciscano. "Mas já que saiu, fará agora 200 anos em 2028, e a gente não tem muito o que fazer. Toda a história de Nossa Senhora do Brasil, lá na Itália, tem tudo a ver com Recife, com Pernambuco, mas, sobretudo, com a Basílica da Penha e com os frades capuchinhos. Então acho que esses seriam os destaques que nós vamos reforçar durante toda a festa", completou.

A intenção é que a reprodução seja instalada na Basílica da Penha como uma forma de resgatar a ligação histórica entre a imagem, os capuchinhos, Pernambuco e a devoção ao título mariano de Nossa Senhora do Brasil.

De acordo com o pároco, esses serão os principais destaques que os frades franciscanos vão reforçar durante a festa, especialmente o resgate da condição de Nossa Senhora da Penha como padroeira da indústria e do comércio da Cidade do Recife, além da celebração dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

Encerramento

A Festa de Nossa Senhora da Penha será encerrada no domingo (6), data que ocorre a programação principal.

Durante a manhã, às 10h, será celebrada a missa solene, presidida por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo de Crato, no Ceará.

No horário da tarde, às 15h, haverá a Missa da Saúde, seguida, às 16h, pela procissão solene pelas ruas do Centro do Recife.

Nossa Senhora da Penha é considerada padroeira da Basílica e da Paróquia da Penha, da Província Capuchinha do Nordeste do Brasil e da indústria e do comércio do Recife.

"Venha participar conosco da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha, aqui no centro da Cidade do Recife, fazendo reflexões sobre a devoção mariana que São Francisco teve em seu coração. Ele tem invocações marianas e orações belíssimas, que durante todo o novenário nós refletiremos. Por isso você é nosso convidado", ressaltou o pároco.

Ele tem invocações marianas e orações belíssimas, que durante todo o novenário nós refletiremos. Por isso você é nosso convidado.

Para os frades, a festa representa um momento de fé, devoção e encontro com a comunidade, além de integrar as celebrações pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

História

A devoção ao título de Nossa Senhora da Penha tem origem em uma tradição ligada ao monge francês Simão Vela. Segundo o relato, ele teria sonhado com uma imagem de Maria enterrada no alto de uma montanha e passou cinco anos procurando o local indicado.

Depois de descobrir que a serra ficava na Penha de França, no norte da Espanha, partiu em busca da imagem. Na região, Simão caminhou por três dias e três noites até encontrar uma mulher com uma criança no colo, que teria indicado o lugar onde a imagem estava escondida.

Com a ajuda de pastores, ele finalmente encontrou a representação de Nossa Senhora e reconheceu na mulher que havia visto a própria Maria com Jesus. No local, construiu uma pequena capela e passou a viver como eremita.

A devoção ganhou força à medida que relatos de milagres e graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora da Penha se espalharam.

A tradição também chegou a Portugal, onde a santa passou a ser associada à proteção contra uma epidemia que atingia o país. Em agradecimento, foi construído um santuário em Lisboa, ampliando a popularidade da devoção entre os portugueses.

Com a colonização, o culto a Nossa Senhora da Penha atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil. Uma das primeiras capelas dedicadas à santa foi construída em Vila Velha, no Espírito Santo, entre 1558 e 1570.

Em Pernambuco, a devoção ganhou espaço com a chegada dos capuchinhos franceses, que se estabeleceram no Recife ainda no século XVII. No bairro de São José, no coração do comércio recifense, a presença dos capuchinhos deu origem ao complexo que hoje abriga a Basílica de Nossa Senhora da Penha.

A construção do templo atual começou em 1870, após a demolição da antiga igreja, e foi concluída em 1882, sob a liderança do arquiteto capuchinho Frei Francesco Maria Di Vicenza, que se inspirou na Basílica de San Giorgio Maggiore, em Veneza.

Reconhecida como um marco da arquitetura pernambucana, a Basílica da Penha também ocupa lugar importante na vida religiosa do Recife. Em 1964, Dom Hélder Câmara criou a Paróquia Nossa Senhora da Penha e definiu o templo como igreja matriz.

Até hoje, a Basílica mantém uma forte tradição de devoção, especialmente às sextas-feiras, quando recebe grande número de fiéis para a bênção de São Félix, ministrada pelos capuchinhos.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 28 de agosto

6h, 8h, 10h, 12h e 15h – Missas com os Freis Capuchinhos

15h30 – Hasteamento da Bandeira

16h – Novena Solene – Pregador: Frei Jociel João Gomes da Silva (OFMCap)

Sábado, 29 de agosto

11h – Santa Missa – Padre Elisvaldo Vieira dos Santos, CEF

16h – Novena Solene – Frei Josias José da Silva Neto (OFMCap)

Domingo, 30 de agosto

8h – Santa Missa – Frei Paulo Amâncio de Freitas (OFMCap)

16h – Novena Solene – Frei Marcelo Araújo de Lima (OFMCap)

Segunda-feira, 31 de agosto

11h – Santa Missa – Frei Henrique Ferreira dos Santos (OFMCap)

16h – Novena Solene – Frei Francisco de Assis Barreto (OFMCap)

Terça-feira, 1º de setembro

11h – Santa Missa – Padre Cleverton Andrade

16h – Novena Solene – Frei Ailsom Medeiros Batista (OFMCap)

Quarta-feira, 2 de setembro

11h – Santa Missa – Padre Marcus Vinicius

16h – Novena Solene – Frei Evandro Fernandes Fontes (OFMCap)

Quinta-feira, 3 de setembro

11h – Santa Missa – Frei Edivan Santos da Silva (OFMCap)

16h – Novena Solene – Frei José Renielson Simão Pinto (OFMCap)

Sexta-feira, 4 de setembro

10h – Santa Missa – Padre Ewerton Ângelo

16h – Novena Solene – Frei José Cícero Gomes (OFMCap)

Sábado, 5 de setembro

11h – Santa Missa – Frei Luiz de França Fernandes (OFMCap)

16h – Novena Solene – Frei Janailson José Gomes (OFMCap)

Domingo, 6 de setembro

10h – Santa Missa Solene – Dom Magnus H. Lopes (OFMCap), bispo de Crato (CE)

15h – Santa Missa da Saúde, seguida de procissão – Frei José Nunes (OFMCap)

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