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CATOLICISMO

Festa de Nossa Senhora da Penha inicia no Centro do Recife nesta sexta-feira (28)

Festa litúrgica dos frades capuchinhos ocorre na Basílica da Penha e segue até o próximo sábado (6)

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Celebrações na Basílica da Penha também destacam a história da devoção italiana a Nossa Senhora do Brasil e sua ligação com PernambucoCelebrações na Basílica da Penha também destacam a história da devoção italiana a Nossa Senhora do Brasil e sua ligação com Pernambuco - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A Basílica de Nossa Senhora da Penha, no bairro de São José, Centro do Recife, inicia, nesta sexta-feira (28), a Festa de Nossa Senhora da Penha, com novenários, missas e procissão pelas ruas da região.

Promovida pelos Frades Capuchinhos, a programação deste ano, que vai até o próximo domingo (6), integra as celebrações dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis e propõe um itinerário espiritual dedicado à devoção mariana do santo.

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A programação começa na sexta-feira durante a manhã, com missas às 6h, 8h, 10h, 12h e 15h, além do hasteamento da bandeira às 15h30.

Às 16h, será realizada a primeira novena solene, conduzida pelo Frei Joel João Gomes da Silva, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap).

Programação
A partir da data de início, o novenário seguirá diariamente até sábado (5), sempre com momentos de reflexão sobre as orações e invocações marianas de São Francisco.

Nos dias de novena, também serão celebradas missas, exatamente às 11h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A programação reúne frades capuchinhos responsáveis pelas celebrações e reflexões de cada dia, com alterações nos horários das missas em algumas datas.

"Se o título de Nossa Senhora do Carmo é o padroeiro da cidade, o de Nossa Senhora da Penha é o padroeiro da indústria e do comércio. Por isso, neste ano, nós celebraremos a Santa Missa sempre às 11h e teremos a novena solene sempre às 16h", destacou o pároco da Basílica da Penha, Frei Abelardo Oliveira.

No domingo (30), haverá celebração às 8h, enquanto nos demais dias a programação prevê, em geral, missa às 11h e novena solene às 16h.

Segundo os organizadores, a proposta é aproveitar o jubileu franciscano para aprofundar a espiritualidade mariana a partir de textos e invocações atribuídos a São Francisco.

"Como estamos celebrando 800 anos da morte de São Francisco de Assis e somos franciscanos capuchinhos, a meditação da tarde será toda feita a partir das orações e invocações marianas de São Francisco. São Francisco tem orações belíssimas e tinha uma devoção muito profunda à bem-aventurada Virgem Maria", finalizou o religioso.

Abelardo Oliveira, pároco da Basílica da Penha, destaca os principais momentos da festa de Nossa Senhora da Penha no RecifeAbelardo Oliveira, pároco da Basílica da Penha, destaca os principais momentos da festa de Nossa Senhora da Penha no Recife. | Foto: Instagram/Basílica da Penha

O religioso destacou que o novenário funcionará como um grande retiro espiritual, conduzido pelos frades, convidando os fiéis a vivenciarem a devoção de Nossa Senhora da Penha de forma integrada às celebrações do Ano Jubilar Franciscano.

Objetivos
Em entrevista à Folha de Pernambuco, Frei Abelardo Oliveira relatou que, entre os motivos para as celebrações, está também a marca dos 330 anos da morte do poeta Gregório de Matos, sepultado na região da Basílica da Penha.

A festa também terá um momento de oração pela memória do escritor baiano, reconhecido pela importância de sua obra para a história da literatura brasileira.

Outro destaque será a abertura oficial das ações para marcar os 200 anos da transferência para a Itália da imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações, que pertencia à Basílica da Penha.

Levada para a cidade italiana de Nápoles por um frade em 1828, a imagem passou a ser conhecida posteriormente como Nossa Senhora do Brasil e deu origem à difusão dessa devoção em diferentes partes do país.

"Estamos abrindo o bicentenário da ida dessa imagem para a Itália. Hoje, é um patrimônio do governo italiano, não sai mais de lá porque é uma imagem que tem uma história muito bonita com os napolitanos... uma imagem considerada milagrosa, inclusive", relatou o religioso.

Segundo o pároco, como a imagem original atualmente faz parte do patrimônio do Estado italiano e não pode ser retirada da Itália, os frades pretendem solicitar ao povo napolitano a doação de uma réplica fiel.

"Não temos como trazê-la de volta, mas vamos pedir oficialmente, a partir desta festa, como marco inicial, ao povo napolitano que nos doem uma réplica fiel da imagem de Nossa Senhora do Brasil, para que ela retorne ao Recife e à Basílica da Penha, de onde ela nunca devia ter saído", iniciou o sacerdote franciscano.

"Mas já que saiu, fará agora 200 anos em 2028, e a gente não tem muito o que fazer. Toda a história de Nossa Senhora do Brasil, lá na Itália, tem tudo a ver com Recife, com Pernambuco, mas, sobretudo, com a Basílica da Penha e com os frades capuchinhos. Então acho que esses seriam os destaques que nós vamos reforçar durante toda a festa", completou.

A intenção é que a reprodução seja instalada na Basílica da Penha como uma forma de resgatar a ligação histórica entre a imagem, os capuchinhos, Pernambuco e a devoção ao título mariano de Nossa Senhora do Brasil.

De acordo com o pároco, esses serão os principais destaques que os frades franciscanos vão reforçar durante a festa, especialmente o resgate da condição de Nossa Senhora da Penha como padroeira da indústria e do comércio da Cidade do Recife, além da celebração dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

Encerramento
A Festa de Nossa Senhora da Penha será encerrada no domingo (6), data que ocorre a programação principal.

Durante a manhã, às 10h, será celebrada a missa solene, presidida por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo de Crato, no Ceará.

No horário da tarde, às 15h, haverá a Missa da Saúde, seguida, às 16h, pela procissão solene pelas ruas do Centro do Recife.

Nossa Senhora da Penha é considerada padroeira da Basílica e da Paróquia da Penha, da Província Capuchinha do Nordeste do Brasil e da indústria e do comércio do Recife.

"Venha participar conosco da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha, aqui no centro da Cidade do Recife, fazendo reflexões sobre a devoção mariana que São Francisco teve em seu coração. Ele tem invocações marianas e orações belíssimas, que durante todo o novenário nós refletiremos. Por isso você é nosso convidado", ressaltou o pároco.

Ele tem invocações marianas e orações belíssimas, que durante todo o novenário nós refletiremos. Por isso você é nosso convidado.

Para os frades, a festa representa um momento de fé, devoção e encontro com a comunidade, além de integrar as celebrações pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis.

História
A devoção ao título de Nossa Senhora da Penha tem origem em uma tradição ligada ao monge francês Simão Vela. Segundo o relato, ele teria sonhado com uma imagem de Maria enterrada no alto de uma montanha e passou cinco anos procurando o local indicado.

Depois de descobrir que a serra ficava na Penha de França, no norte da Espanha, partiu em busca da imagem. Na região, Simão caminhou por três dias e três noites até encontrar uma mulher com uma criança no colo, que teria indicado o lugar onde a imagem estava escondida.

Com a ajuda de pastores, ele finalmente encontrou a representação de Nossa Senhora e reconheceu na mulher que havia visto a própria Maria com Jesus. No local, construiu uma pequena capela e passou a viver como eremita.

A devoção ganhou força à medida que relatos de milagres e graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora da Penha se espalharam.

A tradição também chegou a Portugal, onde a santa passou a ser associada à proteção contra uma epidemia que atingia o país. Em agradecimento, foi construído um santuário em Lisboa, ampliando a popularidade da devoção entre os portugueses.

Com a colonização, o culto a Nossa Senhora da Penha atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil. Uma das primeiras capelas dedicadas à santa foi construída em Vila Velha, no Espírito Santo, entre 1558 e 1570.

Em Pernambuco, a devoção ganhou espaço com a chegada dos capuchinhos franceses, que se estabeleceram no Recife ainda no século XVII. No bairro de São José, no coração do comércio recifense, a presença dos capuchinhos deu origem ao complexo que hoje abriga a Basílica de Nossa Senhora da Penha.

A construção do templo atual começou em 1870, após a demolição da antiga igreja, e foi concluída em 1882, sob a liderança do arquiteto capuchinho Frei Francesco Maria Di Vicenza, que se inspirou na Basílica de San Giorgio Maggiore, em Veneza.

Reconhecida como um marco da arquitetura pernambucana, a Basílica da Penha também ocupa lugar importante na vida religiosa do Recife. Em 1964, Dom Hélder Câmara criou a Paróquia Nossa Senhora da Penha e definiu o templo como igreja matriz.

Até hoje, a Basílica mantém uma forte tradição de devoção, especialmente às sextas-feiras, quando recebe grande número de fiéis para a bênção de São Félix, ministrada pelos capuchinhos.

Confira a programação completa:
Sexta-feira, 28 de agosto

Sábado, 29 de agosto

Domingo, 30 de agosto

Segunda-feira, 31 de agosto

Terça-feira, 1º de setembro

Quarta-feira, 2 de setembro

Quinta-feira, 3 de setembro

Sexta-feira, 4 de setembro

Sábado, 5 de setembro

Domingo, 6 de setembro

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