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Festa de Nossa Senhora do Carmo abre programação no Recife

Celebração, uma das mais tradicionais do Brasil, terá mais de 100 missas, apresentações culturais e esquema especial de trânsito até 16 de julho

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Festa de Nossa Senhora do Carmo começa hoje com programação de 11 dias no RecifeFesta de Nossa Senhora do Carmo começa hoje com programação de 11 dias no Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Arquivo Folha de Pernambuco

Com o tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" e o lema "Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação", começa hoje a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, uma das mais tradicionais manifestações religiosas do Brasil.

Ao longo dos 11 dias de celebrações, a expectativa é reunir milhares de devotos em uma programação que inclui missas, momentos de oração, apresentações culturais e a tradicional procissão da padroeira do Recife pelas ruas do Centro.

Jubileus
A edição de 2026 será marcada por dois importantes jubileus: os 775 anos da tradição da entrega do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ao longo da programação, serão realizadas mais de 100 missas, além de novenas, celebrações especiais e apresentações religiosas e musicais.

“A Festa de Nossa Senhora do Carmo ocupa um lugar muito especial na história e na identidade religiosa dos pernambucanos. Ao longo de mais de três séculos, essa devoção atravessa gerações e segue reunindo milhares de pessoas em torno da fé. Neste ano, os jubileus tornam a celebração ainda mais significativa e nos convidam a renovar nossa consagração à Virgem do Carmo e a fortalecer a caminhada com Cristo. Queremos acolher todos os fiéis para que vivam este tempo como uma verdadeira experiência de oração, esperança e comunhão”, afirmou o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra.
 

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Programação
A abertura oficial da festa acontece hoje às 9h, com Missa Solene presidida por Dom Antônio Muniz Fernandes, arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió. Em seguida, será realizado o tradicional hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo, no Pátio do Carmo.

Ainda neste primeiro dia, a programação religiosa prossegue com a recitação do Terço Mariano, às 11h, seguida da Missa Votiva, ao meio-dia, com consagração e imposição do Escapulário. 

Às 14h, será celebrada a Hora Santa Eucarística, e, às 15h, uma Missa Festiva em ação de graças pelos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. As atividades religiosas serão encerradas às 18h com a primeira Novena Solene da festa. A programação cultural terá início às 19h30, no Pátio do Carmo, com apresentação da cantora Lilli Trindade. 

Entre os dias 7 e 14 de julho, a Basílica do Carmo sediará missas diárias às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h, além da recitação do Terço Mariano, às 11h, da Hora Santa Eucarística, às 14h, e da Novena Solene, sempre às 18h. A partir do dia 12, parte das celebrações também será realizada no Claustro do Convento. Na quarta-feira (15), véspera da solenidade, a programação será intensificada, com missas celebradas de hora em hora na Basílica e no Claustro. 

Dia da Padroeira
No dia 16 de julho, data dedicada à Padroeira do Recife, a programação terá início às 4h e será encerrada com a Missa Solene Campal, às 16h30. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife. 

Trânsito
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para o período da Festa de Nossa Senhora do Carmo, com monitoramento, bloqueios temporários e orientação a motoristas e pedestres. Desde a última quarta-feira (2), o corredor principal da Avenida Dantas Barreto está interditado, no trecho entre a Basílica do Carmo e a Rua Tobias Barreto, para a montagem da estrutura do evento. A via local permanece liberada para veículos, enquanto agentes de trânsito atuam para reduzir os impactos na circulação da área central.

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