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Mobilidade

Festa de Nossa Senhora do Carmo tem interdição na Avenida Dantas Barreto e altera trânsito do Recife

Linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife tiveram os itinerários alterados para o período da festa da padroeira da cidade

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Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, altera o trânsito do Centro da capital pernambucanaFesta de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, altera o trânsito do Centro da capital pernambucana - Foto: Paulo Maciel/CTM

As celebrações em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, estão movimentando o Centro da capital pernambucana.

Com o ponto alto da programação religiosa marcado para quinta-feira (16), as alterações no trânsito e nos itinerários de diversas linhas de ônibus que circulam pela região permanecem até o final da comemoração da data.

A montagem da estrutura da tradicional festa motivou a interdição da pista principal da Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo. 

A medida, que foi implantada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), segue em vigor para garantir a realização das festividades com segurança.

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De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) tiveram seus itinerários alterados para manter a operação durante o período de interdição.

As mudanças permanecerão enquanto durar o bloqueio da via, e equipes de fiscalização seguem acompanhando a operação para orientar motoristas e usuários do transporte público.

O CTM recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios e às informações divulgadas pelos canais oficiais do consórcio e da CTTU.

Considerada uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, a Festa de Nossa Senhora do Carmo reúne milhares de fiéis durante o período festivo.

A expectativa é de grande movimentação no Centro do Recife, especialmente na quinta-feira (16), data dedicada à padroeira da cidade, exigindo um esquema especial de trânsito e transporte para garantir a segurança e a mobilidade urbana.

Confira quais linhas de ônibus tiveram os seus itinerários alterados durante a Festa de Nossa Senhora do Carmo:
013 – Jardim Beira Rio (Pina)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180231)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243)

Opções:

014 – Brasília (Conde da Boa Vista) – Via Agamenon Magalhães
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)

Opções:

018 – Brasília Teimosa
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)

Opções:

031 – Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),
Av. Dantas Barreto Barreto (PEDs 180238 e 180260)

Opções:

062 – Jardim Piedade
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções:

069 – Conjunto Catamarã
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções: Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul,
Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

069 – Conjunto Catamarã – Via PCR
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções:

121 – Vila da Sudene – Via Vila Pinheiros
122 – Vila do Ipsep
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PED 180241

Opções:

185 – TI Cabo
Parada que deixou de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto - PED 180239

Opções:

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Retorno via Rua do Princípe
Parada que deixou de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto - PED 180241

Opções:

200 – TI Jaboatão (Parador)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239)

Opções:
Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)
Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

211 – Vila Tamandaré
221 – Vila Cardeal e Silva
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

Opções:

212 – Jardim São Paulo
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)

Opções:

222 – Jardim Uchôa
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

Opções:

232 – Cavaleiro
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

OPÇÕES:

232 – Cavaleiro – Via PCR
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

Opções:

242 – Pacheco (Floresta) 
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)

Opções:

242 – Pacheco (Floresta) – Via PCR
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)

Opções:

243 – Vila Dois Carneiros - Via Agamenon Magalhães
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240)

Opções:

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)
4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)
4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PEDs 180241

Opções:

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita) – Via PCR
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PED 180241

Opções:

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