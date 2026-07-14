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Mobilidade Festa de Nossa Senhora do Carmo tem interdição na Avenida Dantas Barreto e altera trânsito do Recife Linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife tiveram os itinerários alterados para o período da festa da padroeira da cidade

As celebrações em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, estão movimentando o Centro da capital pernambucana.

Com o ponto alto da programação religiosa marcado para quinta-feira (16), as alterações no trânsito e nos itinerários de diversas linhas de ônibus que circulam pela região permanecem até o final da comemoração da data.

A montagem da estrutura da tradicional festa motivou a interdição da pista principal da Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo.

A medida, que foi implantada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), segue em vigor para garantir a realização das festividades com segurança.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) tiveram seus itinerários alterados para manter a operação durante o período de interdição.

As mudanças permanecerão enquanto durar o bloqueio da via, e equipes de fiscalização seguem acompanhando a operação para orientar motoristas e usuários do transporte público.

O CTM recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios e às informações divulgadas pelos canais oficiais do consórcio e da CTTU.

Considerada uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, a Festa de Nossa Senhora do Carmo reúne milhares de fiéis durante o período festivo.

A expectativa é de grande movimentação no Centro do Recife, especialmente na quinta-feira (16), data dedicada à padroeira da cidade, exigindo um esquema especial de trânsito e transporte para garantir a segurança e a mobilidade urbana.

Confira quais linhas de ônibus tiveram os seus itinerários alterados durante a Festa de Nossa Senhora do Carmo:

013 – Jardim Beira Rio (Pina)

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180231)

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243)



Opções:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Rua São João (PED 180261), após a interseção com a Av. Dantas Barreto

014 – Brasília (Conde da Boa Vista) – Via Agamenon Magalhães

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

018 – Brasília Teimosa

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)



Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

031 – Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem)

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),

Av. Dantas Barreto Barreto (PEDs 180238 e 180260)

Opções:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

062 – Jardim Piedade

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

069 – Conjunto Catamarã

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções: Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul,

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

069 – Conjunto Catamarã – Via PCR

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028)

Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),

Opções:

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça das Cinco Pontas (PED 180048)

121 – Vila da Sudene – Via Vila Pinheiros

122 – Vila do Ipsep

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PED 180241



Opções:

Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

185 – TI Cabo

Parada que deixou de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto - PED 180239

Opções:

Av. Dantas Barreto (pista leste) (PED 180215), Lado oposto à Rua Marquês do Recife

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Retorno via Rua do Princípe

Parada que deixou de ser atendidas:

Av. Dantas Barreto - PED 180241

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

200 – TI Jaboatão (Parador)

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027)

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239)

Opções:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

211 – Vila Tamandaré

221 – Vila Cardeal e Silva

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

Opções:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

212 – Jardim São Paulo

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

222 – Jardim Uchôa

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)

Opções:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

232 – Cavaleiro

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

OPÇÕES:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

232 – Cavaleiro – Via PCR

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)

Opções:

Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Praça Sérgio Loreto (PED 180249)

242 – Pacheco (Floresta)

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

242 – Pacheco (Floresta) – Via PCR

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PED 180239)



Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

243 – Vila Dois Carneiros - Via Agamenon Magalhães

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto (PEDs 180240)



Opções:

Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221)

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PEDs 180241

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)

Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto - PED 180247, em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita) – Via PCR

Parada que deixou de ser atendida:

Av. Dantas Barreto - PED 180241

Opções:

Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512

Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul

Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo

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