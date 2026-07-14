Festa de Nossa Senhora do Carmo tem interdição na Avenida Dantas Barreto e altera trânsito do Recife
Linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife tiveram os itinerários alterados para o período da festa da padroeira da cidade
As celebrações em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, estão movimentando o Centro da capital pernambucana.
Com o ponto alto da programação religiosa marcado para quinta-feira (16), as alterações no trânsito e nos itinerários de diversas linhas de ônibus que circulam pela região permanecem até o final da comemoração da data.
A montagem da estrutura da tradicional festa motivou a interdição da pista principal da Avenida Dantas Barreto, no trecho em frente ao Pátio do Carmo.
A medida, que foi implantada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), segue em vigor para garantir a realização das festividades com segurança.
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De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), diversas linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) tiveram seus itinerários alterados para manter a operação durante o período de interdição.
As mudanças permanecerão enquanto durar o bloqueio da via, e equipes de fiscalização seguem acompanhando a operação para orientar motoristas e usuários do transporte público.
O CTM recomenda que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos aos desvios e às informações divulgadas pelos canais oficiais do consórcio e da CTTU.
Considerada uma das maiores manifestações religiosas de Pernambuco, a Festa de Nossa Senhora do Carmo reúne milhares de fiéis durante o período festivo.
A expectativa é de grande movimentação no Centro do Recife, especialmente na quinta-feira (16), data dedicada à padroeira da cidade, exigindo um esquema especial de trânsito e transporte para garantir a segurança e a mobilidade urbana.
Confira quais linhas de ônibus tiveram os seus itinerários alterados durante a Festa de Nossa Senhora do Carmo:
013 – Jardim Beira Rio (Pina)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180231)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243)
Opções:
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Rua São João (PED 180261), após a interseção com a Av. Dantas Barreto
014 – Brasília (Conde da Boa Vista) – Via Agamenon Magalhães
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
018 – Brasília Teimosa
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial - PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
031 – Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),
Av. Dantas Barreto Barreto (PEDs 180238 e 180260)
Opções:
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
062 – Jardim Piedade
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),
Opções:
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
069 – Conjunto Catamarã
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),
Opções: Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul,
Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
069 – Conjunto Catamarã – Via PCR
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243),
Opções:
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça das Cinco Pontas (PED 180048)
121 – Vila da Sudene – Via Vila Pinheiros
122 – Vila do Ipsep
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PED 180241
Opções:
- Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo
185 – TI Cabo
Parada que deixou de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto - PED 180239
Opções:
- Av. Dantas Barreto (pista leste) (PED 180215), Lado oposto à Rua Marquês do Recife
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo
168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Retorno via Rua do Princípe
Parada que deixou de ser atendidas:
Av. Dantas Barreto - PED 180241
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo
200 – TI Jaboatão (Parador)
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027)
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239)
Opções:
Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)
Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200
211 – Vila Tamandaré
221 – Vila Cardeal e Silva
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)
Opções:
- Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça Sérgio Loreto (PED 180249)
212 – Jardim São Paulo
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200
222 – Jardim Uchôa
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180239 e 180251)
Opções:
- Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça Sérgio Loreto (PED 180249)
232 – Cavaleiro
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)
OPÇÕES:
- Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça Sérgio Loreto (PED 180249)
232 – Cavaleiro – Via PCR
Paradas que deixarão de ser atendidas:
Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180027),
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180251)
Opções:
- Rua do Imperador (PARADA SELETIVA 180212 EM FRENTE À PRAÇA 17)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Praça Sérgio Loreto (PED 180249)
242 – Pacheco (Floresta)
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200
242 – Pacheco (Floresta) – Via PCR
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PED 180239)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200
243 – Vila Dois Carneiros - Via Agamenon Magalhães
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto (PEDs 180240)
Opções:
- Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221)
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180246), em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200
4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)
4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)
4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PEDs 180241
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC)
- Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto - PED 180247, em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo
4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita) – Via PCR
Parada que deixou de ser atendida:
Av. Dantas Barreto - PED 180241
Opções:
- Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), em frente ao Banco Santander, nº 512
- Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial – PARADA PROVISÓRIA EM FRENTE AO SESC), Travessa do Forte (PED 180047), em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul
- Av. Dantas Barreto (PED 180247), em frente ao imóvel nº 1.246, lado oposto à escada do Camelódromo