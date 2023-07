A- A+

Recife Festa de Nossa Senhora do Carmo interdita vias e muda paradas de ônibus na área central do Recife Devido à mudança temporária, sete paradas de ônibus localizadas entre as ruas Tobias Barreto e São José, no sentido cidade/subúrbio, estão desativadas

Neste domingo (16), é celebrado o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Devido ao fluxo de pessoas esperadas para a programação, que acontece na área central da cidade, haverá interdições de vias e a mudança temporária de paradas de ônibus.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, de aplicativo ou táxis, já que a oferta de estacionamento estará reduzida.



Caso haja grande fluxo de pedestres, o perímetro no entorno da Basílica do Carmo será interditado. A avenida Dantas Barreto será bloqueada para veículos.



Quem vem da rua do Imperador deverá seguir pela rua da Praia sem acessar a avenida Nossa Senhora do Carmo. Os condutores que vêm da rua 1º de Março não poderão acessar a avenida Dantas Barreto e quem estiver na avenida Guararapes deverá seguir para avenida Dantas Barreto e rua Siqueira Campos.





O acesso da Praça da República para a avenida Dantas Barreto também está bloqueado.

Já segundo o Grande Recife Consórcio, com a interdição do corredor principal dos ônibus da av. Dantas Barreto, os coletivos vão trafegar pela pista da esquerda (via local) da mesma avenida a partir do trecho entre a av. Nossa Senhora do Carmo e a rua Tobias Barreto.



Devido à mudança temporária, sete paradas de ônibus localizadas entre as ruas Tobias Barreto e São José, no sentido cidade/subúrbio, estão desativadas durante esse período.



O embarque e desembarque de passageiros será realizado em duas paradas temporárias que serão instaladas na pista local. Uma delas ficará no canteiro central, do lado oposto à Sindely Modas, nº 723, após a Travessa São Pedro, que dá acesso ao Pátio de São Pedro.



A outra também será instalada no mesmo canteiro central, do lado oposto à Loja Mega Center nº 909, próximo à escadaria do Camelódromo e à Loja FB Cell.

Veja também

EUA Crise imigratória crescente e retrocesso nas leis impulsionam aumento da exploração infantil nos EUA