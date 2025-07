A- A+

PADROEIRA Festa de Nossa Senhora do Carmo: milhares de fiéis comparecem à basílica neste domingo (13) Para o reitor Frei Cidmário Bezerra, a expectativa para a próxima quarta-feira (16), dia de Nossa Senhora do Carmo, é de que a data seja vivenciada com muita oração e amor

Em clima de alegria e devoção, milhares de fiéis reuniram-se na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, para acompanhar as celebrações do domingo (13) que antecedem a data em que Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, é celebrada na 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo.

Para o reitor da basílica, Frei Cidmário Bezerra, a expectativa para a próxima quarta-feira (16), dia de Nossa Senhora do Carmo, é de que a data seja vivenciada com muita oração e amor à Nossa Senhora.

“É aquilo que já experimentamos nesse domingo. Os fiéis vieram à casa da mãe de Deus, participaram de tantas missas, celebrações, trazendo também seu coração como oferta, como gratidão a ela que tanto nos ama. Que os devotos venham, de fato, participar dessa festa e tragam sua oferta de amor, que é o coração, para bem perto da mãe padroeira”, declarou o frei. Milhares de fiéis compareceram à basílica para as celebrações deste domingo (13). Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Milhares de fiéis compareceram à basílica para as celebrações deste domingo (13). Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O reitor da basílica, Frei Cidmário Bezerra. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Devoção

A psicóloga Aguinair Matias, de 34 anos, é devota de Nossa Senhora do Carmo. Este ano, ela trouxe o esposo, João Pereira, e o filho de um ano, João Lucas, para agradecer.

“Nossa senhora do Carmo sempre foi minha mãezinha, tenho muita devoção por ela, e sempre compareço nos dias de festa. Há dois anos vim pedir uma benção, a graça de uma gestação. No ano passado eu já vim agradecer e, este ano novamente. Agora com ele, com um ano de vida. Ela intercedeu em nossas vidas e sempre abençoa nossa família”, compartilhou Aguinair emocionada. A psicóloga Aguinair Matias, de 34 anos, o esposo, João Pereira, 38, e o filho João Lucas. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Escapulário

O ponto alto deste domingo (13) foi a celebração da Missa Festiva com consagração e imposição do escapulário, símbolo da fé católica e, também, um dos símbolos de Nossa Senhora do Carmo. A celebração, presidida pelo Frei Cidmário Bezerra, reitor da basílica, teve início às 12h. A bênção dos objetos foi realizada nos momentos finais.

A imposição do escapulário é um rito católico em que se abençoa e coloca-se o escapulário no fiel, simbolizando a incorporação à família carmelita e a proteção espiritual da Virgem Maria. Este ritual é realizado apenas uma vez na vida de cada fiel. Após isso, caso algo aconteça com o escapulário, basta adquirir outro e abençoá-lo, pois já se foi consagrado à Nossa Senhora.

A historiadora Graça Aires e o marido Kleber Araújo. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

“Eu sou devota da Nossa Senhora do Carmo há muitos anos, desde pequena, venho sempre. Inclusive, estudei sobre a história da Basílica do Carmo no meu mestrado e doutorado. A minha devoção à Nossa Senhora do Carmo, assim como com o escapulário, é imensa. Por isso, vim hoje abençoar alguns para toda a minha família. Esse lugar tem um lado espiritual, assim que você entra, muito forte. A gente sente mesmo a presença de Deus e Nossa Senhora” contou a historiadora Graça Aires, que esteve na basílica acompanhada do marido Kleber Araújo.

Confira a programação completa dos próximos dias da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo:

Segunda-feira (14) – 9º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30min – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Paróquia São Pedro Gonçalves (Madre de Deus)



15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

Presidente da Novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm.

Pregador: Dom Gregório Paixão, OSB – Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Fortaleza-CE

Tema: Peregrina conosco para aprendermos sempre mais que a Tua Esperança, Jesus Cristo, jamais nos decepciona

Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife



20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre João Carlos)



Terça-feira (15) – Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30h e 16:30h

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Sidiny Figueredo de Melo – Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Cortes-PE



17h – Liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O.Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo

Reflexão: Ir. Marinalda Ferreira Augusto, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Consagrados ao Escapulário do Carmo



20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Neto Feitosa)



Quarta-feira (16) – Dia de Nossa Senhora do Carmo

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 5:30h, 6:30h, 7:30h, 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h,12:30h, 13:30h, 14:30h e 15:30

Missas na Igreha da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL



10h – Missa solene na basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

