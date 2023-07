A- A+

Recife Festa de Nossa Senhora do Carmo, neste domingo (16), deve reunir 300 mil pessoas no centro do Recife Celebrações começaram à 0h, com a Santa Missa e terminam com a procissão da imagem de Nossa Senhora Peregrina, pelas ruas e avenidas

Cerca de 300 mil pessoas são esperadas, neste domingo (16), para as comemorações do dia de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco, prevê a organização do evento. As celebrações começaram à 0h, com a Santa Missa, presidida pelo Reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, e terminam com a procissão da imagem de Nossa Senhora Peregrina, pelas ruas e avenidas do Centro do Recife. Durante todo o dia, serão realizadas 25 missas na Basílica do Carmo, Igreja da Ordem Terceira do Carmo e Claustro do Convento.

Na Basílica do Carmo, as Missas ocorrem desde às 0h. Confira horários: 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e às 14h. No Claustro da Basílica, as celebrações serão nos seguintes horários: 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30 e às 14h30. Já as Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo ocorrem às 10h e 12h. A Missa Solene Campal, às 16h, acontece no palco montado no Pátio do Carmo e será presidida pelo administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.

Após a Missa Campal, ocorre a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do bairro de Santo Antônio. Confira o percurso: Pátio do Carmo – avenida Nossa Senhora do Carmo – avenida Martins de Barros – Praça da República – rua do Sol – avenida Guararapes – avenida Dantas Barreto – Pátio do Carmo.

Carreata para Igreja do Carmo de Olinda

Ao final da procissão, no retorno à Basílica, a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina será conduzida para um outro andor e sairá pela fachada posterior da basílica em carreata até a Igreja do Carmo de Olinda para início de sua festa. A carreta seguirá pelas seguintes vias: rua Marquês do Herval (rua que fica atrás da basílica) - rua Floriano Peixoto - Praça Visconde de Mauá - Ponte Velha - rua da Aurora e avenida Cruz Cabugá, por onde vai acessar o município de Olinda.



Programação Cultural

Após as celebrações religiosas, estão previstos dois shows no palco montado no Pátio do Carmo. Às 18h, tem show de Frei Damião Silva. Às 19h30, show de Flávio Pio.

