Celebração Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife, chega à 327ª edição A celebração vai durar 10 dias e conta com mudanças nas linhas de ônibus da cidade

A 327ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira do Recife, terá como tema, este ano, “Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja”, com o bordão “O teu sim é também nosso sim”. Do dia 6 a 16 de julho, serão ministradas mais de 80 missas dentro da Basílica do Carmo, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, além do Claustro do Convento.

"Esse ano, temos a estimativa de mais de um milhão de pessoas passando na nossa Basílica, para prestar homenagem a Nossa Senhora. No dia 16, as missas vão começar à 0h, então você pode juntar sua caravana e participar da missa de meia noite, das duas da madrugada, das quatro e cinco horas da manhã, que é a primeira missa e, durante todo o dia, terão missas de hora em hora na Basílica. Então, venha celebrar conosco a sua padroeira e prestar homenagem a esta mãe que nos ama e que oferece o seu amor por cada um de nós", diz o Frei Cidmário Bezerra de Arruda, reitor da Basílica do Carmo.

A celebração mobiliza milhares de fiés todos os anos em 10 dias de festa. Este ano, a estimativa, apenas para o dia 16 de julho, dia da Padroeira, é de mais de 300 mil pessoas. Para isso, a Prefeitura do Recife mobiliza diversos órgãos e secretarias para realizar a festa.

"Já são mais de 300 edições da festa de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da nossa cidade, e a Prefeitura do Recife vem mobilizando vários órgãos e secretarias, como SAMU, CTTU, Emlurb, Controle Urbano, Fundação de Cultura, para que a gente tenha uma festa segura e tranquila, com atividades religiosas e culturais", diz Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete do centro histórico da Prefeitura do Recife.

O trajeto dos ônibus no Centro da Cidade também muda durante os dias de celebração. A mudança no itinerário de 33 linhas do transporte público que trafegam pelo centro já contam com a mudança a partir do dia 1º de julho, como as linhas que trafegam pela pista principal da Dantas Barreto, que serão transferidas para a pista local.

"O mais importante é destacar a localização da Basílica de Nossa Senhora do Carmo no Centro, na Ilha de Santo Antônio. É um ponto em que as linhas de transporte público da Região Metropolitana do Recife migram para lá. Então, temos a opção do corredor de BRT leste-oeste, com os ônibus vindo desde o município de São Lourenço da Mata parando na estação de BRT dos Correios, a estação do BRT Guararapes, temos também o corredor norte-sul, vindo desde o município de Igarassu, sendo alimentado por Itamaracá, por Araçoiaba e Itapissuma, seguindo e parando na Dantas Barreto, na estação BRT Nossa Senhora do Carmo, na frente da Basílica", explica Mário Sérgio Cornélio, coordenador operacional do Grande Recife.

Confira a programação completa da festa de Nossa Senhora do Carmo:

Quinta-feira (6) - 1º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h - Missa solene de abertura da festa e hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo, presidida por Frei José Roberval Mendes Pereira.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus – Dehonianos.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração do chamado à vida", presidida por Frei Valdomiro José de Lima e pregada por Frei Marconi Lins de Araújo, vigário paroquial da Paróquia do Espírito Santo em Aracaju, e participação do Movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Sexta-feira (7) - 2º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pelo Instituto dos Missionários da Sagrada Família.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação batismal", presidida por Frei Severino Sebastião de Lima, com pregação de Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, nomeado arcebispo de Olinda e Recife, e participação do Apostolado da Oração da arquidiocese.

Sábado (8) - 3º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Congregação do Santíssimo Redentor – Padres Redentoristas.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração do chamado à santidade", presidida por Frei Rosenildo Alexandre de Souza, com pregação de Dom Ancelmo de Sousa Nogueira, prior do mosteiro beneditino de Garanhuns, e participação do Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Domingo (9) - 4º Dia do Novenário

7h – Santa Missa

9h – Santa Missa

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Associação Internacional de Fiéis Arautos do Evangelho

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação laical", presidida por Frei Leandro José da Silva, com pregação de Dom Jerônimo Pereira Silva, do Mosteiro Beneditino de Olinda, e participação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Olinda e Recife

Segunda-feira (10) - 5º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pelos Frades Franciscanos Menores e Frades Capuchinhos.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação matrimonial", presidida por Frei Paulo Fernando de Moura, com pregação do padre Wagner Gonçalves de Souza Lima e participação da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Terça-feira (11) - 6º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Reitoria dos Seminários da Arquidiocese de Olinda e Recife.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação carmelita", presidida por Frei Manoel Messias Oliveira, com pregação de dom Francisco de Sales Alencar Batista, bispo da Diocese de Cajazeiras (PB) e presidente do Regional NE2, e participação dos Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Quarta-feira (12) - 7º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Congregação da Paixão de Jesus Cristo - Passionistas.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação à vida religiosa consagrada", presidida por Frei José Alberto Bezerra da Costa, com pregação do vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciano José Rodrigues Brito, e participação do grupo Vida Religiosa Consagrada - CRB e Novas Comunidades.

Quinta-feira (13) - 8º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

10h – Missa no Claustro da Basílica.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Ordem de São Bento – Beneditinos.

16h – Missa no Claustro da Basílica.

18h – Novena Solene com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação missionária", presidida por Frei Cassiano Barbosa Rodrigues, com pregação do bispo da Diocese de Estância (SE), José Genivaldo Garcia, e participação do Movimento da Legião de Maria, Encontro de Jovens com Cristo (EJC) e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Sexta-feira (14) - 9º Dia do Novenário

7h – Santa Missa.

9h – Santa Missa.

10h – Missa no Claustro da Basílica.

11h – Terço Mariano.

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Vocacional.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pela Congregação Salesiana

16h – Missa no Claustro da Basílica.

18h – Novena com o tema "Maria, mãe e inspiração da vocação dos ministros ordenados", presidida por Frei Sergionei Anselmo de Lemos, com pregação do bispo da Diocese de Nazaré da Mata, dom Francisco de Assis Dantas Lucena - Bispo da Diocese de Nazaré da Mata-PE, e participação das Paróquias Carmelitas e Família Carmelitana.

Sábado (15) - Vésperas Solenes

Missas na Basílica: 7h, 8h 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro da Basílica: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, presidida pelos Missionários Oblatos de Maria Imaculada.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo com tema "Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja": reflexão de Irmã Vilma Alves, madre geral da Congregação das Missionárias Carmelitas, e participação das Ordens Terceiras do Carmo.

Domingo (16) - Solenidade de Nossa Senhora do Carmo

Missas na Basílica: 0h, 2h, 4h, 5h, 6h, 7h, 9h, 10h, 12h, 13h e 14h.

Missas no Claustro da Basílica: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 6h, 10h e 12h.

10h - Missa Solene presidida por Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, bispo emérito de Vitória da Conquista (BA) e vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h - Missa Solene Campal, presidida por dom Fernando Saburido.

Procissão: Após a missa campal, tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do Centro do Recife.

Após a missa campal, tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do Centro do Recife. Carreata: Ao final da procissão, quando a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina chegar à Basílica, será conduzida a outro andor e sairá pela fachada posterior da Basílica em carreata até a Igreja do Carmo de Olinda.

