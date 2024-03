A- A+

CELEBRAÇÃO Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes divulga da 367ª Festa de Nossa Senhora dos Prazeres Evento terá início neste domingo e se estenderá até o dia 8 de abril, com programação religiosa e atrações musicais

Conhecida popularmente como Festa da Pitomba, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres teve sua programação divulgada nesta quinta-feira (28) pela prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. O evento, que chega a sua 367ª edição, terá início neste domingo (31) e seguirá até o dia 8 de abril. Além da programação religiosa, a festividade contará com mais de 30 atrações musicais no Monte dos Guararapes.

A abertura oficial acontecerá com Procissão da Bandeira, a partir das 16h do domingo. Os fiéis deverão sair da Igreja Matriz de Santo Antônio dos Guararapes, em Prazeres, e seguir pela Rua Almirante Dias Fernandes, Avenida Emiliano Ribeiro, Estrada da Batalha, Rua Maria do Carmo Cruz até chegar ao Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. No local, uma Missa Campal será celebrada por Dom Paulo Jackson.

O prefeito Mano Medeiros destaca a importância da tradicional Festa da Pitomba para a população do Jaboatão.

"Precisamos valorizar nossas tradições e celebrar a cultura local. A Festa da Pitomba proporciona momentos de diversão para os moradores, mas também movimenta a economia local e fortalece o turismo na região. É um evento que reúne famílias e promove a união entre os jaboatonenses. Estamos empenhados em fazer desta edição uma celebração memorável para todos", comentou.

Neste ano, as apresentações musicais terão início na quarta-feira (3). Entre os artistas confirmados estão nomes como Troinha, Raphaela Santos, Solange Almeida, Priscila Senna, Banda Sedutora, Dilsinho, Banda Kitara, Forró do Muído, Alan Carlos, Rogério Som e Conde do Brega.

Já no polo religioso as apresentações iniciarão ainda no domingo (31), logo após a Missa Campal. O primeiro show será do Padre Joãozinho. Na próxima sexta-feira (5), Joanna se apresentará; no sábado (6), será a vez do Padre Damião Silva; e no domingo (7), o público poderá assistir à apresentação do Padre João Carlos.

Confira a programação no Polo Show

Quarta-feira (3):

Palco principal:

Alessandra Vieira (Xuxinha)

Telmo Santiago

Elvis/Lekinho e os Neiffs

Palco Housemix:

Emerson 7K

Japão

Troinha

Quinta-feira (4):

Palco principal:

Jeanny Cris

Pikape de Luxo

Banda Kitara

Tocha

Palco Housemix:

Gustavo Oliveira

Cezar Pakerinha

Condinho

Sexta-feira (5):

Palco principal:

Rafa Pesadão

Sambagagem

Tayara Andressa

Dilsinho

Palco Housemix:

Samba que eu Gosto

Taciele Santos

Deby Lima

Sábado (6):

Palco principal:

Monike Carvalho

Conde

Forró do Muido

Palco Housemix:

Adrielle Martins

Luany Vital

Noara Marques

Domingo (7):

Palco principal:

Barca Maluca

Forró do Loirão

Solange Almeida

Priscila Senna

Palco Housemix:

Os Moreninhos

Forró de Balançar

Banda Sedutora

Segunda-feira (8):

Palco principal:

Marcelo Pernambucano

Alan Carlos

Rogério Som

Raphaela Santos

Palco Housemix:

Xande Estilizado

Wallace Sales

DJ Pierre

A Festa da Pitomba contará ainda com o Polo Alternativo, localizado no Pecom, embaixo do Viaduto Geraldo Melo. No local, os cidadãos poderão curtir apresentações de bandas locais e regionais de diversos segmentos. Os shows começarão na sexta-feira (5) e irão até domingo (7), das 18h até a meia-noite.

