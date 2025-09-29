A- A+

RECIFE Festa de Santa Teresinha segue até quarta (1º) no Derby; programação tem missas e procissão Dia litúrgico da santa terá cinco missas e procissão

Com o tema "Santa Teresinha, na celebração dos 100 anos do reconhecimento de tua santidade, ensina-nos a caminhar firmes como peregrinos de Esperança", a Igreja de Santa Teresinha, no Derby, área central do Recife, celebra festa em homenagem à padroeira até a próxima quarta-feira (1º).

"O nosso Oratório convida todo o povo de Deus a celebrar conosco este tempo de graça, fé e amor à pequena grande santa da simplicidade e confiança", disse o padre Augusto César Figueiroa de Arruda, reitor do oratório Santa Teresinha do Menino Jesus, primeiro templo dedicado à religiosa na cidade.

O tríduo preparatório da celebração deste ano, que começou no domingo (28), comemora o centenário da canonização de Teresinha, reconhecida santa pela Igreja Católica em 17 de maio de 1925.

A festa segue nesta segunda-feira (29) e terça-feira (30), com as orações do tríduo às 18h30 e celebração da missa às 19h.

Na quarta-feira (1º), dia litúrgico de Santa Teresinha do Menino Jesus, a igreja terá cinco missas ao longo do dia: às 7h, 9h, 12h, 16h e 19h. Em todas as celebrações, haverá a tradicional distribuição e bênção das rosas.

Antes da missa das 19h, que marca o encerramento da festa, uma procissão com as imagems e relíquias da santa sai do Quartel do Derby em direção ao oratório.

Festa no Calendário Oficial do estado

Após aprovação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a Festa de Santa Teresinha do Menino Jesus passou a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas de Pernambuco.

A iniciativa foi apresentada por projeto de lei do deputado estadual Sileno Guedes. O objetivo é reconhecer a importância histórica e cultural da celebração.



Santa Teresinha

Santa Teresinha de Lisieux, conhecida como "A Pequena Flor", nasceu em 1873 na França e entrou para o convento carmelita aos 15 anos, buscando uma vida de profunda entrega a Deus por caminhos simples e humildes.

Durante seus 24 anos de vida, dedicou-se à oração e à caridade dentro do convento, deixando escritos que revelam sua "pequena via", a ideia de que a santidade se alcança por gestos cotidianos de amor e confiança em Deus.

Apesar da pouca idade e da vida reclusa, sua espiritualidade conquistou o mundo, sendo canonizada em 1925 e proclamada Doutora da Igreja Católica em 1997, tornando-se um dos maiores exemplos de fé e devoção do século XX.

Veja também