Festa de Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão, chega à 426ª edição com show de Padre Fábio de Melo

A partir deste sábado (6), o município de Jaboatão dos Guararapes recebe a 426ª edição da Festa do Glorisoso Padroeiro Santo Amaro, padroeiro da cidade. Com o tema "Santo Amaro, exemplo de um coração ardente e zelo pela missão", o evento segue até o dia 15 de janeiro na Igreja Matriz de Santo Amaro, em Jaboatão Centro.

Durante os 10 dias de celebrações, os fiéis poderão participar de novenas, procissões, missa campal e celebrações eucarísticas. A festa também prevê uma grande programação cultural.

Uma das atrações deste ano é o Padre Fábio de Melo, que fará uma apresentação na noite de abertura do evento no palco montado em frente à Igreja Matriz.

O primeiro dia, celebrado como Noite da Bandeira, também contará com Novena de Santo Amaro, Procissão da Bandeira, saindo às 18h da Capela Nossa Senhora da Conceição, na comunidade das Malvinas, e Santa Missa presidida pelo Padre Damião Silva.

Confira, abaixo, a programação religiosa e a programação cultura da 426ª Festa de Santo Amaro:

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

06/01 - Procissão saindo da comunidade das Malvinas (18h)

07/01 - Procissão saindo da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro, em Socorro (18h)

08/01 - Procissão saindo da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Vila Rica (18h)

09/01 - Procissão saindo da Centro Educacional São Francisco de Assis, bairro Padre Roma (18h)

10/01 - Procissão saindo do Posto Ipiranga, em Santo Aleixo (18h)

11/01 - Procissão saindo da Comunidade Oratório Dom Bosco, bairro Padre Roma (18h)

12/01 - Procissão saindo da Paróquia São Pedro Apóstolo, em Santo Aleixo (18h)

13/01 - Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Jaboatão Centro (18h)

14/01 - Procissão saindo da Capela de Santa Luzia, antigo Engenho Corveta, bairro Bulhões (18h)

15/01 - Procissão saindo da Igreja de Santo Amaro, em Jaboatão Centro (18h)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

06/01 (sábado) - Padre Fábio de Melo

07/01 (domingo) - Banda Boa Música

08/01 (segunda-feira) - Padre João Carlos

09/01 (terça-feira) - Noite Kids, com apresentações de personagens infantis

10/01 (quarta-feira) - Banda Sanfonada, com participação de Nena Queiroga e Benil

11/01 (quinta-feira) - Dj Roony

12/01 (sexta-feira) - Ricardo Lima e Banda

13/01 (sábado) - Jeane Cris e Banda Praieira

14/01 (domingo) - Dudu do Acordeon, com participação de Nádia Maia

15/01 (segunda-feira) - Padre Damião Silva

