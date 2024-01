Festa de Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão, encerra nesta segunda (15)

A- A+

Chegou a hora de os fiéis se despedirem da 426ª edição da Festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro, nesta segunda-feira (15), tanto na Igreja Matriz de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, como na área externa do templo.



O santo é o padroeiro da cidade de Jaboatão dos Guararapes. O tema deste ano foi "Santo Amaro, exemplo de um coração ardente e zelo pela missão".

Repleta de fé e devoção, a programação do encerramento inclui missas religiosas e apresentações musicais. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson e o padre Damião Silva estarão presentes no evento.

Confira a programação completa

• 6h – Alvorada Festiva e Repique dos Sinos da Paróquia;

• 6h30 – Santa Missa presidida pelo padre Joseph Hognon, vigário da paróquia Sr. do Rosário, na Muribeca;

• 10h – Missa solene presidida pelo monsenhor Rogério Silva, pároco e vigário episcopal;

• 16 – Santa missa presidida pelo padre Giovanni Everton Félix de Vasconcelos, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Muribeca;

• 18h – Procissão, saindo da Igreja Matriz e percorrendo as principais ruas da cidade;

• 19h – Santa missa de encerramento presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife.





