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Igreja Católica Festa de Santo Antônio celebra mais de 460 anos de fé e tradição em Paulista Cidade da Região Metropolitana do Recife tem celebrações diárias na Capela de Santo Antônio até o dia 13 de junho

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, celebra os trezes dias da tradicional Festa de Santo Antônio, realizada na histórica Capela de Santo Antônio, até o dia 13 de junho.

Com início nessa segunda-feira (1), a programação contará com celebrações diárias. De segunda a sexta-feira, será realizada a Trezena às 19h e a Santa Missa às 19h30. Já nos sábados e domingos, a Trezena ocorre às 18h30 e a Santa Missa às 19h.

O encerramento ocorre no dia 13 de junho, no Dia de Santo Antônio, com procissão às 16h, seguida da Missa Solene.

Após a celebração, os devotos participarão de um momento de confraternização acompanhando a transmissão do primeiro jogo da Seleção Brasileira em um telão.

Festa de Santo Antônio, na cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Foto: Comunicação Sint-Unum

Patrimônio

A Capela de Santo Antônio possui mais de 460 anos de história e é considerada um dos mais importantes patrimônios religiosos da região.

Ao longo de mais de quatro séculos, a devoção a Santo Antônio tem reunido gerações de fiéis, tornando a festividade uma expressão marcante da fé, da cultura e da identidade do povo do município.

A Festa de Santo Antônio constitui uma das mais tradicionais manifestações religiosas do município de Paulista, preservando uma história de fé que atravessa gerações e continua mobilizando a comunidade local.

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