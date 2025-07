A- A+

PADROEIRA DO RECIFE Festa do Carmo: veja a programação do fim de semana; homenagens à padroeira seguem até quarta (16) Festividades para a padroeira do Recife continuam por mais cinco dias

Devotos de Nossa Senhora do Carmo se reúnem até a próxima quarta-feira (16) para a festa em homenagem à padroeira do Recife. A Basílica do Carmo e o Claustro do Convento, localizados no bairro de Santo Antônio, no Centro da capital pernambucana, recebem 14 missas entre este sábado (12) e o domingo (13).

A programação da Festa do Carmo neste fim de semana também conta com mais dois dias do novenário, oração do terço, horas santas eucarísticas e shows culturais no Pátio do Carmo, diante da basílica.

A Festa do Carmo começou no último domingo (6) e traz como tema este ano “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo” e como lema: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação, persisti na oração.”

Festa do Carmo: programação do sábado (12)

No sábado, sétimo dia da Festa do Carmo, as celebrações na Basílica do Carmo começam às 7h, com mais duas missas, às 9h e às 10h.

No Claustro do Convento, as celebrações começam neste sábado e estão marcadas para 10h30 e 15h30. Os fiéis ainda participam da oração do terço às 11h.

Às 12h, será realizada missa festiva com consagração e imposição do escapulário e depois, às 14h, haverá a hora santa eucarística.

O pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Vigário Episcopal do Vicariato da Soledade, padre Fábio Queiroz, celebra missa votiva a Nossa Senhora do Carmo às 15h.

A novena solene, que chega ao sétimo dia, começará às 18h e será presidida pelo frei Wanderson Luiz Freitas da Silva, com pregação do padre Eliomar Ribeiro de Souza, diretor nacional do Apostolado da Oração e do Movimetno Eucarístico Jovem do Brasil.

O tema do momento de oração será "Peregrina conosco para não nos desiludirmos na luta por um mundo de mais solidariedade, justiça e paz".

A programação do dia chega ao fim com show do DJ Roony no Pátio do Carmo, a partir das 20h.

Festa do Carmo: programação do domingo (13)

O domingo, oitavo dia do novenário, tem missas na basílica às 7h, 9h e 10h. O Claustro do Convento recebe as celebrações eucarísticas às 10h30 e às 15h30.

O terço mariano começa às 11h e a missa festiva com consagração e imposição do escapulário, às 12h. Depois, às 14h, fiéis participam da hora santa eucarística.

Às 15h, a missa votiva a Nossa Senhora do Carmo será presidida pelo padre Délio Mota Ferreira, reitor da Basílica do Sagrado Coração de Jesus.



A novena solene terá como presidente o frei José Alberto Bezerra da Costa e pregador, o bispo de Mossoró/RN e presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Francisco de Sales Alencar Batista.

O tema do oitavo dia do novenário é "Peregrina conosco para não confundirmos salvação como 'premiação', pois ela é dom de Deus e busca responsável de toda pessoa cristã"

Armando Cavalcanti se apresenta no palco montado no Pátio do Carmo a partir das 20h.



Festa do Carmo: confira a programação de sábado (12) a quarta-feira (16)



Sábado (12), 7º dia do novenário

7h – Santa Missa

9h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Fábio Paz de Queiroz, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Vigário Episcopal do Vicariato da Soledade.

15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena

Presidente da Novena: Frei Wanderson Luiz Freitas da Silva, O.Carm.

Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro de Souza, SJ -Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil.

Tema: Peregrina conosco para não nos desiludirmos na luta por um mundo de mais solidariedade, justiça e paz.

Convidados: Apostolado da Oração e Movimento Eucarístico Jovem da Arquidiocese de Olinda e Recife

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (DJ Roony)



Domingo (13), 8º dia do novenário

7h – Santa Missa

9h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica do Sagrado Coração de Jesus.

15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena

Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB.

Tema: Peregrina conosco para não confundirmos salvação como “premiação”, pois ela é dom de Deus e busca responsável de toda pessoa cristã.

Convidados: Confrarias e Irmandades da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Patrocínio: Grupo Tiradentes

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Armando Cavalcanti)



Segunda-feira (14), 9º dia do novenário

7h – Santa Missa

9h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Paróquia São Pedro Gonçalves (Madre de Deus)

15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena

Presidente da Novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm.

Pregador: Dom Gregório Paixão, OSB – Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Fortaleza-CE.

Tema: Peregrina conosco para aprendermos sempre mais que a Tua Esperança, Jesus Cristo, jamais nos decepciona.

Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife.

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre João Carlos)



Terça-feira (15), Vésperas Solenes

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Sidiny Figueredo de Melo – Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Cortes-PE

17h – Liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O.Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

Reflexão: Ir. Marinalda Ferreira Augusto, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Consagrados ao Escapulário do Carmo.

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Neto Feitosa)



Quarta-feira (16), Solenidade de Nossa Senhora do Carmo: padroeira do Recife e de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: MISSAS NO CLAUSTRO DO CONVENTO: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

10h – Missa Solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

16h30 - Missa Solene Campal seguida da Procissão Luminosa

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

19h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Damião Silva)

