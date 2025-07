A- A+

MOBILIDADE Festa do Carmo: CTTU monta esquema especial de mobilidade; confira Corredor principal da avenida Dantas Barreto segue interditado, mas a via local permanecerá aberta para o trânsito

Um esquema especial de mobilidade para a 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo foi preparado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Por conta da montagem da estrutura de palco e parque de eventos para a festa, o corredor principal da avenida Dantas Barreto está bloqueado desde a última terça-feira (1º), e assim ficará até 16 de julho, encerramento da festa dedicada à padroeira da capital pernambucana.

De acordo com a CTTU, a via local da avenida permanece com tráfego aberto, com as vagas de estacionamentos mantidas em toda sua extensão.

Motoristas que seguem pela rua do Imperador não poderão convergir à direita na avenida Nossa Senhora do Carmo durante o período do evento religioso.

A alteração do trânsito no entorno da Basílica do Carmo causa ainda a mudança do itinerário de 20 linhas de ônibus e a desativação de 10 paradas.

"A CTTU alerta que é essencial que os condutores observem a sinalização de proibição de estacionamento. A orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, aplicativos ou táxis", afirmou a autarquia, em comunicado.

A programação da 329ª edição da festa começa no próximo domingo (6), seguindo até 16 de julho.

Procissão

No dia da padroeira, fiéis sairão em procissão, a partir das 16h30, pelas seguintes vias: avenida Nossa Senhora do Carmo, avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, rua do Sol, avenida Guararapes e avenida Dantas Barreto.

Mudança de circulação no Centro do Recife por causa da Festa do Carmo | Foto: CTTU/Reprodução

Veja também