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Fé Festa do Carmo: manto de Nossa Senhora do Carmo é revelado Momento aconteceu nesta quarta-feira (15), na Basílica do Carmo, no Centro do Recife

O novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo foi apresentado ao público, nesta quarta-feira (15), em plena Basílica do Carmo, durante a cerimônia das Vésperas Solenes. A produção de 2026 foi inspirada nos 775 anos da Entrega do Escapulário e reúne referências à espiritualidade carmelita e à tradição bíblica.

O projeto foi assinado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife. A execução da peça ficou a cargo da devota Maria Lizete Feitosa, enquanto o bordado e a aplicação das pedrarias foram realizados por Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas, que também já bordou o manto de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará.

Responsável pelo bordado, Fábio Ítalo revelou como foi o processo de confecção, que durou três meses, além de detalhes presentes no manto. “A gente tenta representar cada tema anual no manto. Viajamos bastante à procura de alguns materiais e trocamos ideias do que combina, do que que vai trazer de diferente”, começou.

“Esse ano a gente pôde trazer relevos, tem diversas alturas, extraços, vidrilhos, canutilhos, chatões, que dão um efeito totalmente diferente, apesar da gente usar a cor, que geralmente é um perolado, mas você consegue ver a diferença a cada ano através do bordado”, explicou o costureiro.

Troca do Manto da Nossa Senhora do Carmo/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Troca do Manto da Nossa Senhora do Carmo/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Troca do Manto da Nossa Senhora do Carmo/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Troca do Manto da Nossa Senhora do Carmo/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Por sua vez, André Phillipe Ralph explicou que o manto foi concebido como uma expressão do tema da festa e do significado do escapulário para a espiritualidade carmelita.

"O escapulário é parte importante do carisma do Carmelo. Comecei a pensar no manto inspirado na nuvem vista pelo profeta Elias, que derrama a chuva da salvação, e também no lema da Festa, retirado do profeta Isaías: 'Me revestiu com as vestes da salvação, como a noiva ornada com suas joias'. Outro elemento que nos inspirou foi o álbum comemorativo da Peregrinação Nacional da imagem peregrina de 1951, que neste ano completa 75 anos”, afirmou.

Após a solenidade, a imagem de Nossa Senhora do Carmo foi conduzida à Igreja da Ordem Terceira do Carmo, local onde permanecerá até momento da procissão, ao final da tarde desta quinta-feira (16).

Programação

A Basílica do Carmo abrirá as portas às 3h30 para acolher os peregrinos e, às 4h, será celebrada a primeira missa do dia. Ao todo, serão realizadas 23 missas, distribuídas entre a Basílica e o Claustro do Convento. Na Basílica, haverá missas às 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h. No Claustro do Convento, as celebrações serão às 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Às 16h30, será realizada uma Missa Solene Campal, no palco montado no Pátio do Carmo, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).

Na sequência, acontece a tradicional procissão com a venerável imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que percorrerá as principais vias do bairro de Santo Antônio. A programação será encerrada às 19h30 com apresentação cultural do padre Damião Silva.



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