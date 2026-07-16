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Fé Festa do Carmo: missa campal e procissão encerram 330ª festa da padroeira do Recife Bispo da Diocese de Mossoró, dom Francisco de Sales, presidiu o momento nesta quinta-feira (16)

A 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo reuniu milhares de fiéis consagrados ao escapulário da virgem do carmelo no Pátio do Carmo, nesta quinta-feira (16). A celebração à padroeira do Recife teve encerramento com uma missa campal e a realização da tradicional procissão pelas ruas do bairro de Santo Antônio.

Ao longo do dia, foram realizadas 23 missas na Basílica do Carmo, Igreja da Ordem Terceira e Claustro do Convento. A solenidade final foi comanda pelo bispo da Diocese de Mossoró, dom Francisco de Sales, ao lado do vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, monsenhor Luciano Brito, e do prior provincial Frei José Roberval, em missa campal no palco montado no Pátio do Carmo.

A programação foi marcada pelos dois jubileus vividos pela Igreja em 2026: os 775 anos da tradição da entrega do Santo Escapulário a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Serviço

Com uma temática que ressalta o exemplo da Virgem do Carmo e a importância do sinal da consagração, dom Francisco de Sales destacou na homilia que o escapulário é um uniforme mariano, de serviço à Nossa Senhora e, por consequência, compreendendo o local de serviço para com a igreja.

“Este escapulário que usamos é justamente este avental de um serviço através do qual nós nos empenhamos cotidianamente em responder, correspondendo à graça, para que experimentemos o fruto da salvação”, começou.

“Em nossa existência, e por ser um avental de serviço, nos coloca também em íntima união com aquela que é a serva do Senhor, por excelência, e nos ajuda a atender e a compreender o nosso lugar na comunidade dos discípulos e discípulas de nosso Senhor”, completou”.

Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Dom Francisco de Sales presidiu a Missa Campal da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Festa de Nossa Senhora do Carmo. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco





Vestidos com ornamentos amarelos e com o escapulário da mãe do Monte Carmelo no pescoço, um sinal externo de devoção à Virgem Maria, os devotos aproveitaram a celebração para render suas homenagens e seus agradecimentos para a santa.

Presente na Festa do Carmo desde os anos 1980, a aposentada Maria José revelou que está passando por um momento de enfermidade, mas que a devoção para com a mãe do carmelo é mais forte e que fez questão de estar presente bem de frente ao palco.

Dona Maria José, devota de Nossa Senhora do Carmo, está presenta na Festa desde a década de 1980 - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Ela é a minha mãe, ela é a minha rainha. É ela que passa na frente e nunca deixa a gente só, que acolhe a gente na hora mais que a gente precisa. Agora mesmo eu estou passando por uma enfermidade muito forte e eu estou aqui pelo amor dela. Vim escondida do meu filho porque estou tomando morfina para poder ficar de pé e ela me trouxe e eu estou bem”, disse a devota bastante emocionada e em lágrimas.



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