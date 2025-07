A- A+

MOBILIDADE Festa do Carmo: montagem de estrutura altera itinerários de ônibus no Recife; confira esquema Homenagens à padroeira da capital pernambucana começam no próximo domingo (6)

Vinte linhas de ônibus que passam pela avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, tiveram seus itinerários alterados para a montagem da estrutura da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.

A alteração dos itinerários passou a valer nessa quarta-feira (2), às vésperas do início das homenagens à Mãe do Carmelo. A programação da 329ª edição da festa começa no próximo domingo (6), seguindo até 16 de julho.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) explica que, além das mudanças nos itinerários, as 20 linhas tiveram modificações nos pontos de embarque e desembarque de passageiros [confira a lista completa das linhas mais abaixo].

O corredor principal da Dantas Barreto, na área localizada em frente ao Pátio do Carmo, foi interditado para a montagem dos equipamentos para a Festa do Carmo.

Festa do Carmo: o que muda para os ônibus?

A interdição do corredor e desvios realizados por equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) causaram a desativação provisória de dez paradas de ônibus, na avenida Dantas Barreto e na avenida Nossa Senhora do Carmo.

Na Dantas Barreto, estão desativadas as paradas 182238, 180239, 180240, 180241, 180243, 180251 e 180260.

Na avenida Nossa Senhora do Carmo, as paradas 180027, 180028 e 180231.

Para atender aos usuários durante a festa, o CTM instala duas paradas de ônibus provisórias: uma no Cais de Santa Rita (na via do Centro Comercial, em frente ao Sesc) e outra na rua do Imperador, em frente à Praça 17. As duas paradas irão servir às linhas que tiveram seus percursos modificados.

O CTM explica que também serão opções para os passageiros as seguintes paradas:

- Travessa do Forte, em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul (180047);

- Rua São João, após a interseção com a Av. Dantas Barreto (180261);

- Pista oeste da Av. Dantas Barreto (180221);

- Pista oeste da Av. Dantas Barreto, em frente ao Banco Santander, nº 512 ( (180222);

- Av. Dantas Barreto, em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200 (180246);

- Av. Dantas Barreto, em frente ao imóvel nº 1.246, no lado oposto à escada do Camelódromo (180247);

- Praça Sérgio Loreto (180249); e

- Praça das Cinco Pontas (180048).



Em 2025, Festa de Nossa Senhora do Carmo chega à 329ª edição | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

Festa do Carmo: quais as 20 linhas afetadas?

Todas essas modificações, que seguirão até o fim da Festa de Nossa Senhora do Carmo, afetarão as seguintes 20 linhas de ônibus:

013 – Jardim Beira Rio (Pina),

014 – Brasília (Conde da Boa Vista) – Via Agamenon Magalhães,

018 – Brasília Teimosa,

031 – Shopping Center (Terminal Residencial Boa Viagem),

062 – Jardim Piedade,

069 – Conjunto Catamarã,

121 – Vila da Sudene (Via Vila Pinheiros),

122 – Vila do Ipsep,

168 - TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) - Retorno Via Rua do Príncipe,

200 – TI Jaboatão (Parador),

211 – Vila Tamandaré,

212 – Jardim São Paulo,

221 – Vila Cardeal e Silva,

222 – Jardim Uchôa,

232 – Cavaleiro,

242 – Pacheco (Floresta),

243 – Vila Dois Carneiros (Via Agamenon Magalhães),

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita),

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita) e

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita).

Festa do Carmo: trânsito e bloqueios

Em coletiva de imprensa esta semana, o gestor de operações da CTTU, André Luiz, explicou que a principal mudança no trânsito por conta da festa é que o retorno de veículos na região da Dantas Barreto, passando frontalmente à Basílica do Carmo, não mais ocorrerá no trecho da Dantas Barreto passando em frente à Basílica do Carmo.

"Todos os veículos que fariam o seu retorno nessa região para o terminal do Cais de Santa Rita ou para o subúrbio deverão utilizar o trecho da Rua do Imperador com a Rua Nossa Senhora do Carmo", explicou André.

Haverá um bloqueio principal na frente da Basílica, devido à montagem de um parque de diversões, e um novo bloqueio na rua do Imperador com Nossa Senhora do Carmo para impedir que veículos se dirijam à Basílica, uma vez que não há como retornar.

"Veículos da área sul deverão acessar apenas pela rua do Imperador e seguir pelo Cais de Santa Rita", concluiu o gestor.

Além disso, a CTTU lembra que os estacionamentos no trecho local da Dantas Barreto, anteriormente suprimidos, serão mantidos, e os usuários devem utilizar o cartão Zona Azul, válido de segunda a sexta e sábado até o meio-dia.

Festa do Carmo: programação de 6 a 16 de julho com mais de 100 missas

A 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo começa em 6 de julho e segue até o dia 16, data dedicada à padroeira do Recife. De acordo com a organização do evento religioso, cerca de 1 milhão de fiéis são esperados na Basílica do Carmo durante os 11 dias.

Ao todo, serão celebradas mais de 100 missas, tanto na Basílica quanto no Claustro do Convento.

A programação cultural reunirá nomes como Petrúcio Amorim, Padre João Carlos e Padre Damião Silva.

No domingo, primeiro dia da festa as missas serão apenas na Basílica, às 8h, 10h, 12h e 15h.

Entre 7 e 11 de julho, também na Basílica, serão celebradas cinco missas diárias, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h.

Os fiéis também poderão participar diariamente da recitação do Santo Terço, às 11h, e da Hora Santa Eucarística, às 14h. As novenas serão sempre às 18h.

A partir de 12 de julho, as celebrações passam a ocorrer também no Claustro do Convento, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Na terça-feira, 15 de julho, Véspera Solene, as missas na Basílica serão celebradas de hora em hora: às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Às 17h, ocorre a cerimônia de liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Já às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem do Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte.



No dia da padroeira, 16 de julho, serão celebradas 25 missas, sendo a primeira às 4h e a última às 16h30. Essa última será a missa solene campal presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.



Após a missa campal, os fiéis seguirão em procissão luminosa com a imagem peregrina percorrendo as principais avenidas do Centro do Recife.

