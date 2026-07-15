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Festa do Carmo: dia da padroeira do Recife terá missas a partir das 4h, procissão e mais; veja

Fiéis poderão participar da programação do dia de Nossa Senhora do Carmo, com início às 4h, na Basílica do Carmo

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Nossa Senhora do Carmo, padroeira do RecifeNossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo chega ao seu ápice nesta quinta-feira (16), data dedicada à padroeira do Recife, com uma programação que terá início às 4h na Basílica do Carmo, em Santo Antônio, na área central da capital pernambucana.

Este ano, a festa tem o tema “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”; e o lema, “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação”.

Com missas de hora em hora, a primeira celebração ocorre às 4h na Basílica e vai até 15h. Já no Claustro do Convento, as missas têm início às 5h30 e serão realizadas até 15h30.

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Às 8h, será realizada a Missa Festiva, cantada por diversos coros do Recife. O dia será encerrado com a Missa Solene Campal, às 16h30, que será presidida por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e bispo da Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Em seguida, os fiéis participam da procissão e levarão a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais ruas do Centro do Recife. 

Às 19h30, o padre Damião Silva participa do Show Cultural e se apresenta no Pátio do Carmo para animar os devotos da Virgem do Carmo.

Confira a programação do Dia de Nossa Senhora do Carmo nesta quinta-feira (16):

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