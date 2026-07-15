Festa do Carmo: dia da padroeira do Recife terá missas a partir das 4h, procissão e mais; veja
Fiéis poderão participar da programação do dia de Nossa Senhora do Carmo, com início às 4h, na Basílica do Carmo
A 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo chega ao seu ápice nesta quinta-feira (16), data dedicada à padroeira do Recife, com uma programação que terá início às 4h na Basílica do Carmo, em Santo Antônio, na área central da capital pernambucana.
Este ano, a festa tem o tema “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”; e o lema, “Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação”.
Com missas de hora em hora, a primeira celebração ocorre às 4h na Basílica e vai até 15h. Já no Claustro do Convento, as missas têm início às 5h30 e serão realizadas até 15h30.
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Às 8h, será realizada a Missa Festiva, cantada por diversos coros do Recife. O dia será encerrado com a Missa Solene Campal, às 16h30, que será presidida por dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB e bispo da Diocese de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Em seguida, os fiéis participam da procissão e levarão a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais ruas do Centro do Recife.
Às 19h30, o padre Damião Silva participa do Show Cultural e se apresenta no Pátio do Carmo para animar os devotos da Virgem do Carmo.
Confira a programação do Dia de Nossa Senhora do Carmo nesta quinta-feira (16):
- Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h
- Missas no Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30,12h30, 13h30, 14h30 e 15h30
- 8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife
- 10h – Missa solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife - Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife
- 15h - Show de Flávio Pio
- 16h30 - Missa solene campal
Presidência: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Presidente do Regional N2 da CNBB e Bispo da Diocese de Mossoró-RN
- 19h30 - Show Cultural com padre Damião Silva