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Igreja Católica

Festa do Carmo: véspera do dia da padroeira do Recife tem missas de hora em hora e mais; confira

Celebrações de hora em hora começam às 7h. Dia inclui outras atividades

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Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, tem programações intensificadas a partir desta quarta-feira (15)Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, tem programações intensificadas a partir desta quarta-feira (15) - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Na véspera do dia de Nossa Senhora do Carmo, esta quarta-feira (15), a programação na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, será intensificada e passará a ter missas de hora em hora, com início às 7h.

As celebrações serão realizadas tanto na Basílica quanto no Claustro do Convento para reunir o máximo de fiéis que devotam a Virgem do Carmelo.

Às 15h, será realizada a missa festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Haverá ainda, às 16h30, a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

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O Frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, preside, às 18h, as Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo.

Em seguida, às 19h, o novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina será apresentado para o público e receberá benções.

A noite termina com o Show Cultural no Pátio do Carmo, com a apresentação do Padre João Carlos, a partir das 19h30.

Festa
A comemoração da padroeira do Recife chega ao seu ápice na quinta-feira (16), data dedicada à santa, com programação que terá início às 4h. O dia será encerrado com a Missa Solene Campal, às 16h30.

Em seguida, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do Centro do Recife. 

Às 19h30, o padre Damião Silva se apresenta no Pátio do Carmo para animar os fiéis.

Confira a programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo:
Quarta-feira (15) - véspera solene

Quinta-feira (16) - Dia de Nossa Senhora do Carmo

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