A- A+

Igreja Católica Festa do Carmo: véspera do dia da padroeira do Recife tem missas de hora em hora e mais; confira Celebrações de hora em hora começam às 7h. Dia inclui outras atividades

Na véspera do dia de Nossa Senhora do Carmo, esta quarta-feira (15), a programação na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, será intensificada e passará a ter missas de hora em hora, com início às 7h.



As celebrações serão realizadas tanto na Basílica quanto no Claustro do Convento para reunir o máximo de fiéis que devotam a Virgem do Carmelo.



Às 15h, será realizada a missa festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Haverá ainda, às 16h30, a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

O Frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo, preside, às 18h, as Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo.



Em seguida, às 19h, o novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina será apresentado para o público e receberá benções.



A noite termina com o Show Cultural no Pátio do Carmo, com a apresentação do Padre João Carlos, a partir das 19h30.



Festa

A comemoração da padroeira do Recife chega ao seu ápice na quinta-feira (16), data dedicada à santa, com programação que terá início às 4h. O dia será encerrado com a Missa Solene Campal, às 16h30.

Em seguida, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas ruas do Centro do Recife.



Às 19h30, o padre Damião Silva se apresenta no Pátio do Carmo para animar os fiéis.



Confira a programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo:

Quarta-feira (15) - véspera solene

Missas na basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no claustro do convento: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

15h Missa Festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Souza, CSsR - Pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Morro.

Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Souza, CSsR - Pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Morro. 16h30 Liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo.

Presidência: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm Reitor da Basílica.

Tema: "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração".

Reflexão: Ir. Gilvânia Ferraz Cavalcante, MC Congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Leigos e Leigas Consagrados ao Escapulário do Carmo.

Presidência: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm Reitor da Basílica. Tema: "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração". Reflexão: Ir. Gilvânia Ferraz Cavalcante, MC Congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus. Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Leigos e Leigas Consagrados ao Escapulário do Carmo. 19h Apresentação e bênção do novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina.

19h30 Show Cultural Pátio do Carmo - Atração: Padre João Carlos.

Quinta-feira (16) - Dia de Nossa Senhora do Carmo

Missas na basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30,12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

8h Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife.

10h Missa solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife.

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. 15h - Show de Flávio Pio.

16h30 - Missa solene campal.

Presidência: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. Presidente do Regional N2 da CNBB e Bispo da Diocese de Mossoró-RN.

Presidência: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. Presidente do Regional N2 da CNBB e Bispo da Diocese de Mossoró-RN. 19h30 - Show Cultural - Atração: Padre Damião Silva.

Veja também