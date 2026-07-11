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PADROEIRA DO RECIFE Programação da Festa do Carmo continua neste fim de semana no Recife; confira Missas começam a ser celebradas também no Claustro do Convento a partir deste domingo (12)

A 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, na Basílica dedicada à padroeira no Centro do Recife, tem mais um fim de semana de programação neste sábado (11) e domingo (12).

A novidade para estes dias é que parte das celebrações será realizada também no Claustro do Convento a partir deste domingo.

Neste sábado, a programação tem missas às 7h, 9h e 10h, recitação do Terço Mariano às 11h e outra missa às 12h, essa última votiva a Nossa Senhora do Carmo, com consagração e imposição do escapulário.

Em seguida, a festividade segue com a hora santa eucarística, às 14h, e a missa festiva pelo jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, celebrada pelo padre Joab Domingos de França, vigário da Paróquia de Santo Antão, em Vitória, na Zona da Mata de Pernambuco.

A culminância do dia será às 18h, com mais uma noite do novenário solene. Com o tema "O Escapulário do Carmo: sinal da consagração batismal", a reflexão será conduzida pelo bispo de Crato, no Ceará, dom Magnus Henrique Lopes. No fim do dia, às 19h30, haverá show cultural no Pátio do Carmo.

O domingo também terá missas às 7h, 9h e 10h na Basílica, além da missa das 10h30 no Claustro do Convento. Em seguida, recitação do Terço Mariano às 11h e missa votiva à padroeira do Recife às 12h. A hora santa eucarística começa às 12h.

A programação segue com a missa festiva pelo jubileu dos 350 anos da Arquidiocese, celebrada a partir das 15h pelo padre Walter Lima, da Paróquia de Santa Rita, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Outra missa será celebrada no Claustro a partir das 15h30. Em seguida, a novena solene prossegue às 18h, com o frei Cassiano Barbosa, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, refletindo sobre o tema "O Escapulário do Carmo: sinal escatológico das núpcias do Cordeiro". Por fim, show cultural no Pátio do Carmo, às 19h30.

Véspera e dia da Padroeira

Na quarta-feira (15), véspera da solenidade de Nossa Senhora do Carmo, a programação será intensificada, com missas celebradas de hora em hora na Basílica e no Claustro.



E na quinta-feira (16), data dedicada à Padroeira do Recife, a programação terá início às 4h e será encerrada com a missa solene campal, às 16h30. Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo pelas principais vias do Centro do Recife.

Tema

Este ano, a Festa do Carmo traz como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" e como lema "Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação".

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