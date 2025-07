A- A+

Celebração Festa do Carmo: novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo é apresentado Momento aconteceu nesta terça-feira (15), na Basílica do Carmo, no Centro do Recife

O manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo foi apresentado durante a cerimônia das Vésperas Solenes. O momento aconteceu na noite desta terça-feira (15), na própria Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

A apresentação do manto da imagem da santa peregrina é um dos momentos mais aguardados pelos devotos de Nossa Senhora do Carmo.

Durante a cerimônia das Vésperas Solenes, o público pôde conhecer a vestimenta que irá revestir a imagem da Mãe do Carmelo, na missa campal com o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e a procissão luminosa com a imagem da padroeira.

A peça, confeccionada especialmente para a edição deste ano, é resultado de um projeto idealizado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife. A base do bordado foi produzida pela artesã Fátima Barbosa de Oliveira, devota de Nossa Senhora do Carmo, de Lagoa de Itaenga (PE).

A ornamentação com pedrarias ficou a cargo de Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas, que também participou da confecção do manto em 2024.

Troca do manto da Nossa Senhora do Carmo. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Troca do manto da Nossa Senhora do Carmo. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Troca do manto da Nossa Senhora do Carmo. // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Com mais de duas mil pérolas e cristais, o manto traz elementos florais — como rosas, lírios e orquídeas — escolhidos para compor uma estética harmoniosa. O andor que conduzirá a imagem também foi produzido exclusivamente para esta edição da festa.

O frade carmelita frei José Ricardo detalhou os elementos obtidos no manto e um pouco da história da tradição da troca da vestimenta.

“Um manto belíssimo, recheado da cultura pernambucana, trazendo nele a renascença do povo pernambucano, como também ornatos feitos por mãos pernambucanas”, iniciou o frade.

“Nesta celebração, nós trocamos, mais uma vez, o manto da Virgem Maria, a imagem que sai na procissão. Essa imagem que nos anos 1950 peregrinou todas as capitais do Brasil e que sai na procissão, aqui na Festa do Carmo do Recife”, explicou.

O frade carmelita frei José Ricardo explicou e deu detalhes sobre a tradição da troca do manto de Nossa Senhora do Carmo | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

