Festa do Glorioso Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão dos Guararapes, começa nesta sexta-feira (6)

A 425° edição da Festa do Glorioso Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, começa nesta sexta-feira (6). O evento contará com missas, novenas e procissões, que acontecem até o dia 15 deste mês, data em que o santo é homenageado.

A programação contará com apresentações do Padre Damião Silva, Padre João Carlos e Dudu do Acordeon, no altar montado em frente à Igreja Matriz de Santo Amaro.



Nesta sexta (6), as celebrações começam às 17h, com a Noite da Bandeira e a adoração ao Santíssio Sacramento, na Capela Santa Luzia, seguida da Novena de Santo Amaro. Às 18h, a Procissão da Bandeira parte da capela até a Igreja Matriz de Santo Amaro. Por fim, a partir das 19h, será celebrada a Santa Missa, presidida pelo Padre Damião Silva.



A programação religiosa segue durante toda a semana. No dia 14, além da Novena de Santo Amaro e a Adoração do Santíssimo Sacramento, os fiéis poderão assirtir à Santa Missa, presidida pelo Padre Paulo Henrique.

O domingo (15) marca o Dia de Santo Amaro e o encerramento da festa, com todas as missas sendo realizadas na Igreja Matriz. Serão realizadas celebrações eucarísticas às 6h, 6h30, 10h, 16h e 18h, quando uma procissão parte da Matriz e percorre as principais ruas da cidade.

Às 19h, o arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, celebrará uma missa solene. Todas as celebrações também serão transmitidas ao vivo pelo Canal no YouTube da Paróquia de Santo Amaro.



"Depois de dois anos seguidos com restrições devido à pandemia, é muito gratificante viver essa festa mais uma vez. A gestão municipal sempre apoiou esse evento por ser um momento de renovação de fé do fiéis a Santo Amaro e da comunidade católica”, afirmou o prefeito da cidade, Mano Medeiros.

