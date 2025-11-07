A- A+

Recife Festa do Morro 2025: veja detalhes dos esquemas de segurança, saúde e trânsito Celebração religiosa tem ínicio no dia 28 de novembro

Com o anúncio da programação da 121ª edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, realizado nesta sexta-feira (7), também foi detalhado os esquemas de segurança, saúde e trânsito da celebração religiosa.

De acordo com o tenente coronel da Polícia Militar, Marcos Vasconcelos, serão lançados 1200 policiais militares durante os 11 dias de festa, que vão de 28 de novembro a 8 de dezembro. Ainda segundo ele, também haverá outros reforços na segurança.

"Além das patrulhas a pé, vamos ter policiamento motorizado - viatura de quatro e duas rodas. Vamos ter apoio também do helicóptero sobrevoando a área nos principais dias de festa. Alguns dias o policiamento estará reforçado com mais 200 policiais, como no dia da procissão da bandeira. No dia 8, o policiamento começa desde o final da noite do dia 7 com cerca de 300 policiais", detalhou o tenente Marcos.

Tenente Coronel da PMPE Marcos Vasconcelos.

O Corpo de Bombeiros também estará atuando de prontidão para qualquer emergência durante os 11 dias de festa.

"Nosso planejamento inclui manter três equipes durante 24 horas, em alguns dias; uma equipe de combate a incêndio; uma ambulância hospitalar e uma de salvamento, que vai atuar em [possíveis] casos de desabamento ou ocorrências dessa natureza. Então nos maiores dias de maior fluxo de fiéis, as equipes vão ficar de prontidão por 24 horas", explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Queiroz.

Tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Queiroz.

A atenção à saúde também vai ser reforçada antes e durante a festa, como esclareceu a gerente geral de saúde da Prefeitura do Recife, Fabiana bernart.

"A Secretaria de Saúde do Recife está organizada com ações pré-evento e durante o evento. A Unidade de Saúde do Recife vai estar aberta em frente ao Santuário, de 7h às 19h, estendendo com plantões noturnos até às 2h, e tendo uma intensificação nos dias 7 e 8 de dezembro. No dia 7, a unidade abre de 7h e só fecha às 19h do dia 9", informou.

Além disso, nas ações que antecedem o festejo estão as orientações da vigilância sanitária orientando os comerciantes do local. A vigilância ambiental também estará atuando no controle de arboviroses.

Gerente geral de saúde da Prefeitura do Recife, Fabiana bernart.

O trânsito da região também terá a presença de agentes da CTTU e alguns bloqueios a partir do dia 28 de novembro. Além disso, os profissionais também vão monitorar o percurso do trio elétrico durante as procissões.

"Teremos mais de 500 lançamentos de agentes durante a Festa. Até o dia 6 de dezembro a gente consegue administrar e liberar o acesso ao Morro da Conceição. A partir do dia 7, não será mais possível", detalhou o gerente de operações da CTTU, Paulo Miguel da Silva.

Gerente de operações da CTTU, Paulo Miguel da Silva.

